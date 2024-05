Familien Madsen måtte hjem.

Efter et eventyr knap 9000 km væk fra hjemstavnen på Falster gik det op for den daværende MMA-stjerne Mark O. Madsen, at det ikke holdt i længden.

Sammen med sin familie forlod han Arizona, og det har hans kone, Maria, især nydt godt af.

Hun er ramt af sclerose, men er i bedre tilstand, end hun har været i årevis.

»Hun havde det ikke godt i USA rent fysisk. Om det var varmen eller noget andet ved jeg faktisk ikke,« siger Mark O. Madsen til B.T.

»Hun har virkelig, virkelig fået det godt og er kommet over på noget ny medicin. Sclerose er jo en sygdom, hvor der er en rivende udvikling i gang. Hun responderer markant anderledes på den nye medicin.«

»Vi skal være taknemmelige for det.«

»Maria har det bedre, end hun har haft det, siden hun fik diagnosen i 2021.«

Dannebrog røg til vejrs i Las Vegas. Foto: Stephen R. Sylvanie/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix Vis mere Dannebrog røg til vejrs i Las Vegas. Foto: Stephen R. Sylvanie/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix

De vendte hjem til Danmark for cirka et år siden, og der er blandede tanker i den tidligere MMA-fighters sind.

»Jeg kan godt have dage, hvor jeg savner USA. Jeg var dybt betaget af det amerikanske mindset. Vi var i et område med nogle fantastiske mennesker rent sportsligt, og så var der et danskernetværk, som vi blev introduceret til i Arizona. Det var fantastisk.«

»Men jeg kan også stå her ved Guldborgsund og tænke 'Wow - hvor er det fantastisk at være hjemme i Danmark igen'. Det er en god blanding.«

Mark O. Madsen stoppede sin aktive karriere i starten af året, men har mange jern, der kan komme i ilden. Læs med her, hvor han blandt andet giver sit bedste tip til vægttab.