Der er lagt op til en vild danskerduel i det spanske etapeløb.

Mandag starter Baskerlandet Rundt, hvor to danskere går efter at stå øverst på sejrsskamlen.

Lidl-Trek-mandskabet har meldt ud på X, hvem der skal hjælpe kaptajnen Mattias Skjelmose til at kæmpe om den samlede sejr i løbet.

Han har blandt andet den tidligere Giro d'Italia-vinder med sig i Tao Geoghegan Hart og den rutinerede klatrer i Bauke Mollema. Dermed har Lidl-Trek-mandskabet gjort sig klar til, at de skal prøve at vippe Jonas Vingegaard af pinden. Han er nemlig den forsvarende vinder af Baskerlandet Rundt.

Mattias Skjelmose skal udfordre Jonas Vingegaard til årets Baskerlandet Rundt, hvor Skjelmose er kaptajn for Lidl-Trek-mandskabet. Jonas Vingegaard er forsvarende vinder af det spanske etapeløb. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose skal udfordre Jonas Vingegaard til årets Baskerlandet Rundt, hvor Skjelmose er kaptajn for Lidl-Trek-mandskabet. Jonas Vingegaard er forsvarende vinder af det spanske etapeløb. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Løbet starter mandag og slutter søndag, hvor der venter rytterne en del højdemeter i det baskiske terræn.

Mattias Skjelmose fortæller til holdets hjemmeside, at han er mere end klar på opgaven:

»Jeg tager til Spanien for at lave en all-in præstation,« siger Mattias Skjelmose, der dog også slår fast, at løbet også bruges som forberedelse til hans store mål om at vinde en af Ardennerklassikerne.

Jonas Vingegaard er kæmpe favorit til at tage den samlede sejr i Baskerlandet Rundt, hvor der også er store ryttere som Primoz Roglic og Remco Evenepoel til start.