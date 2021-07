Det var en ægte sensation, da den unge Glyngøre-gut Jonas Vingegaard tidligere i juli kravlede op på Tour de France-podiets næstøverste trin i Paris.

Men det var alligevel ikke det største chok, den danske Jumbo-Visma-cykelrytter har præsteret omverdenen for i sit 24 år lange liv.

»Jeg er mere overrasket over, at Jonas kunne score Trine, end at han blev nummer to i Tour de France,« lød det lunt fra Qoloquick-holdejer Brian Pedersen, da Vingegaard i weekenden blev fejret i Skive.

Med på scenen til hyldesten var kæresten Trine Marie Hansen og parrets lille datter, Frida, og der gemmer sig en sød historie om romantik i holdbussen – eller i hvert fald på arbejdspladsen.

Cykelrytteren Jonas Vingegaard vendte hjem fra Tour de France til en folkefejring i Skive, lørdag den 24. juli 2021. Her ses stjernerytteren med hustruen, Trine Marie Hansen, og parrets baby, Frida. Foto: Henning Bagger

Fra 2016 til 2018 kørte en talentfuld Jonas Vingegaard på det Skive-baserede cykelhold, og her fik den unge mand i begyndelsen af 20erne hurtigt et godt øje til den ti år ældre marketingschef.

»Vi var kollegaer. Jeg arbejdede på Qoloquick-cykelholdet, hvor Jonas også arbejdede dengang,« fortæller Trine Marie Hansen til B.T.

Trods sin ydmyge facon havde Jonas Vingegaard svært ved at skjule sin begejstring for kollegaen.

»Jeg er en gammel dame, så jeg kunne godt gennemskue ham. Jeg var lidt tilbageholdende i starten, men så … Så fik vi det i hus,« griner Trine Marie Hansen.

Jonas Vingegaard og Trine Marie Hansen, Bagedyst-stjernen Rosa Kildahls datter. Foto: Instagram: Rosa Kildahl

Den store aldersforskel var dog ikke helt uproblematisk. Den danske cykelstjerne inviterede marketingschefen ud, men hun måtte tænke sig grundigt om, inden det blev til et ja:

»Han bagte lidt på mig i et længere stykke tid, men jeg synes jo, han var alt for ung til mig. Men han har jo et hjerte af guld, så det kunne jeg ikke stå for.«

Holdejer Brian Pedersen kunne ikke dy sig for at kommentere forholdet, da Jonas Vingegaard lørdag blev hyldet i Skive.

Her beskrev han med et smil Tour-stjernen som 'en ulv i fåreklæder'.

Jonas Vingegaard med datteren Frida. Til højre Jonas Vingegaards kæreste, Trine Marie Hansen, og Brian Pedersen fra Team ColoQuick.

Romancen på Skive-egnen er i dag blevet til en lille familie på tre i Glyngøre, hvorfra farmand drager ud med hele verden som sin arbejdsplads.

Det kan godt være svært til tider, fortæller Trine Marie Hansen:

»Det er hårdt at være væk fra hinanden i længere tid med Frida. Fordi hun er så lille, og der sker så meget, man gerne vil dele. Jeg kan sagtens undvære ham, skulle jeg lige til at sige – eller det kan jeg bedre, fordi jeg forstår det,« siger hun og fortsætter:

»Men det er jo hårdt. Og det er blevet hårdere, efter vi fik hende. Før, da han rejste meget, var det lidt mere overkommeligt, men nu er det hårdt.«