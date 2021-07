»Jeg er bare blevet nummer to i Tour de France. Det er ikke, fordi jeg ændrer mig.«

Sådan lyder det fra Jonas Vingegaard, der den seneste måned har cyklet sig til en andenplads i verdens hårdeste cykelløb, Tour de France.

B.T. møder den 24-årige stjerne på Det Gamle Rådhus i Skive, hvor der lørdag blev holdt folkefest for at hylde Vingegaard.

En begivenhed, der godt kan være lidt overvældende for ham:

Jonas Vingegaard bliver hyldet. Vis mere Jonas Vingegaard bliver hyldet.

»Jeg tror, der er nogle, der bedre kan lide opmærksomheden, end jeg. Jeg kan godt lide at være lidt privat og være sammen med familie. Men det ved jeg jo godt, at jeg ikke kan være på samme måde.«

Det siger Vingegaard, der er meget taknemmelig for den store opbakning, han får:

»Jeg havde slet ikke regnet med, at der ville komme så mange mennesker. Det er helt fantastisk. Meget rørende.«

Men det er ikke det eneste, der for nylig er kommet bag på cykeltalentet.

»Jeg havde slet ikke forventet at blive nummer to. Det har været en sindssyg rejse,« fortæller Vingegaard, der på ganske kort tid har fået et navn, som mange danskere kender.

Og det begyndte han at mærke til under Tour de France:

»Jeg mærker en stigende opmærksomhed ved at mere presse vil tale, og flere mennesker gerne vil have autografer og taget billeder med mig.«

Men til trods for stjernestatussen, og at han har skrevet sig ind i dansk cykelhistorie, skal der ikke herske nogen tvivl om, at Vingegaard bevarer begge fødder dybt nede i pedalerne:

»Det er surrealistisk. Men jeg er jo stadig den samme. Det er ikke, fordi jeg ændrer mig,« fastslår han.

Jonas Vingegaard skriver autografer på Det Gamle Rådhus i Skive. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Jonas Vingegaard skriver autografer på Det Gamle Rådhus i Skive. Foto: Pernille Magaard Bøgh

Jonas Vingegaard er et familiemenneske helt ind i hjertet. Derfor har det været hårdt at undvære kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida under cykelløbet. Han beskriver afsavnet som ulempen ved at være cykelrytter.

En følelse, som han deler med kæresten Trine Marie Hansen.

»Frida er så lille, og der sker så meget med hende lige nu, som man gerne vil dele. Det er blevet hårdere at undvære hinanden, efter vi har fået Frida,« fortæller hun.

Og netop datteren Frida havde Jonas Vingegaard med på podiet, hvor han og hans elskede datter poserede for hele verden.

Det helt særlige øjeblik vil Trine Marie Hansen aldrig glemme.

»Det var mega rørende for mig, at han tog Frida med op. Altså, efter jeg er blevet mor, så flæber jeg hele tiden,« siger hun og griner.

Stoltheden er ikke til at tage fejl af. Og det var den heller ikke på torvet i Skive under fejringen, hvor flere hundrede mennesker var mødt op.

Borgmester i Skrive Kommune, Peder Christian Kirkegaard, hylder Jonas Vingegaard. Vis mere Borgmester i Skrive Kommune, Peder Christian Kirkegaard, hylder Jonas Vingegaard.

Peder Christian Kirkegaard, der er borgmester i Skive, takkede Jonas Vingegaard på hele kommunens vegne:

»Jonas, det, du har gjort, er en af de største bedrifter, som en dansk atlet har præsteret. Tak for alt, hvad du har givet os. Vi er så stolte af dig.«