Pizzaboblen brast, og det viste sig, at 30.000 pizzaer om måneden ikke var nok.

Kæden Ild.pizza er gået konkurs, og nu står Anders Grønborg, stifter og ejer, tilbage med en stor gæld, skriver TV 2 Østjylland.



Sammenlagt må Anders Grønborg punge ud med det meste af den 49 millioner kroner store gæld.

I alt står han for 95 procent af gælden.

Stifteren peger på, at gælden blandt andet kommer fra, at man har været dårlig til at have lave kapacitetsomkostninger, været for mange på arbejde og købt ind til høje indkøbspriser.

Og i sidste ende tager Anders Grønborg selv ansvaret.

»Jeg vil være ked af at pege fingre, og ultimativt er det mit ansvar, og det er det, der er det vigtige.«

Anders Grønborg endte tilfældigt i pizzabranchen, efter han havde solgt sin tidligere virksomhed, Lasertryk.

Salget indbragte ham og hans tidligere partner 400 millioner kroner til deling.

Derfor forklarer han også til TV 2 Østjylland, at selvom gælden på 50 millioner er meget, så skal han nok klare sig.