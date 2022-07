Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske Mads Pedersen var med helt til det sidste – men han måtte se sig slået af en vanvittig stærk Fabio Jakobsen.

Og danskeren lægger sig fladt ned.

»Fabio kom så stærkt til sidst, men jeg tror, den var tættere, hvis den havde været mellem mig og Wout van Aert. Man kan ikke engang kalde det tæt,« siger han brutalt ærligt om Jakobsens sejr.

Tanken om et angreb i afslutningen havde end ikke strejfet Pedersens tanker.

»Der var fuld modvind. Det ville være selvmord at angribe,« lyder det.

Nu lover Mads Pedersen, at han giver det et nyt forsøg i den tredje og sidste etape i Danmark.

»Jeg kører for en sejr. Det er derfor, jeg er her. Jeg bliver ved med at prøve på,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil jo helst vinde, men som jeg har sagt så mange gange før, er det ikke nemt at vinde en massespurt for mig, når Fabio Jakobsen er her. Men det viser, jeg kan være med i opløbet,« lyder det.

Han glædede sig over at køre igennem sin hjemby Holbæk få meter fra sit hus.

»Det var specielt. Det var en stor oplevelse. Tak til Holbæk. Der var vanvittigt mange mennesker derude på ruten. De fleste af dem – 95 procent af dem – var gode til at holde sig væk fra vejen, så for en dansker var det en fed oplevelse,« siger han og tilføjer:

»Men det var også en lidt irriterende dag, for det var meget nervøst for ingenting,« siger han med henvisning til de mange styrt undervejs.