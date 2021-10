»Det er voldsomt.«

Sådan siger den kendte odenseanske kunstner Jens Galschiøt, der nu oplever, at flere af hans kunstværker ønskes fjernet.

For ikke nok med, at han for tiden kæmper for at redde sit kunstværk på et universitet i Hong Kong, som B.T. tidligere har beskrevet. Nu er By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune også begyndt at rette henvendelse på en af hans skulpturer, der i 10 år har stået i Odense Havn.

»De skriver jo ikke ligefrem, at de er glade for at have den, tværtimod antyder de, at den er stillet ulovligt,« fortæller kunstneren om et brev, som han har modtaget fra rådmanden Christoffer Lilleholt, som B.T. er i besiddelse af.

I brevet skriver rådmanden dog, at der ingen aktuelle planer er om at fjerne skulpturen. Dog undrer Jens Galschiøt sig over, hvorfor forvaltningen så begynder, at spørge ind til skulpturen.

Skulpturen, som kommunen interesserer sig for, forestiller H. C. Andersen. Men selvom Odense er forfatterens fødeby, så mener skulptøren altså ikke, at Odense Kommune kan lide den.

Skulpturen blev oprindeligt lavet som led i et større projekt, delvist finansieret af Odense Kommune for 10 år siden kaldet Fortællerbrønden. Af flere årsager blev projektet dog aldrig til noget. Det fik Jens Galschiøt til at smide skulpturen i byens havn.

Kunstneren beskriver den selv som en byld for byen.

»Flytter de den, så vil det være et slags andet overgreb,« siger Jens Galschiøt.

»Jeg forstår det ikke. Egentlig burde kommunen være glad for at kunstnere vil stille skulpturer op gratis. Og så har den været meget populær blandt borgerne«

Men du har jo opstillet skulpturen uden en tilladelse, så er det vel ikke urimeligt, hvis kommunen kræver den fjernet?

»Hvis de ikke vil have den, så er de i deres fulde ret til at fjerne den, ligesom man også er i sin fulde ret til at fjerne skamstøtten i Hong Kong. Men man sender da et signal til mig og byen ved at gøre det.«

Og det signal er ifølge Jens Galschiøt, at man ikke vil have ham som kunstner i sin by – hvilket kunstneren dog samtidig tvivler på helt skulle være tilfældet.

Det er da tilsyneladende heller ikke by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (Venstre), der har et horn i siden på skulpturen. Tvært imod fortæller han til B.T., at han har undret sig over, at man ikke har kunnet finde placering til Jens Galschiøt kunstværker i Odense før.

»Jeg synes, det er en pæn skulptur, men jeg sidder ikke i kunstrådet, og det er alene dem, der bestemmer, hvor værker skal stå,« siger rådmanden.

Jens Galschiøt opfordrer kommunen til at skrive til ham, hvis de ønsker skulpturen fjernet. I mellemtiden prøver han at sikre, at hans anden skamstøtte kommer sikkert ud af Hong Kong, fortæller han.

Ifølge skulptøren har flere lande – herunder USA og Norge – ytret ønske om at huse den omdiskuterede skulptur fra Hong Kong.