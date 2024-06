Danmark har anmodet USA om at købe blandt andet 84 missiler af typen AIM-120C-8, oplyser Pentagon.

USA's udenrigsministerium har godkendt et muligt salg af luft-til-luft-missiler til Danmark for 215,5 millioner dollar.

Det oplyser USA's forsvarsministerium, Pentagon, fredag.

Beløbet svarer til knap 1,5 milliarder danske kroner.

Danmark har anmodet USA om at købe 84 missiler af typen AIM-120C-8 og tre tilhørende styresystemer, oplyser Pentagon.

Leverandøren er den amerikanske luftfarts- og forsvarsvirksomhed RTX Corporation.

Andre europæiske lande, herunder Finland og Litauen, har tidligere købt den samme type missiler.

Det er sket, efter at Rusland invaderede nabolandet Ukraine i februar 2022.

Danmarks regering og en række partier indgik i slutningen af april i år en aftale om at styrke Forsvaret for i alt 95 milliarder kroner.

Det omfatter også luftforsvar.

Aftalen skal sikre, at Forsvaret lever op til Natos styrkemål efter mange års kritik fra den transatlantiske forsvarsalliance.

Samlet vil et flertal i Folketinget bruge 190 milliarder kroner på at styrke Forsvaret over det næste årti.

I 2023 blev aftalepartierne enige om at bruge 143 milliarder kroner, i januar 2024 blev det sat op til 155 milliarder kroner, og i marts blev de enige om yderligere 40 milliarder kroner. En del af pengene vil være lån og besparelser.

Partierne bag forsvarsforliget har fået kritik for, at der endnu kun er afsat, men ikke for alvor brugt penge på anskaffelser, selv om det er over to år siden, at Ukraine blev invaderet af Rusland.

/ritzau/Reuters