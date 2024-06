Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test din viden om den norske stjerneangriber Erling Haaland i quizzen her:

I 2017 var Erling Haaland til prøvetræning i hvilken dansk Superliga-klub? FC Nordsjælland

Brøndby IF

FC København Hvad hedder Erling Haaland til mellemnavn? Helge

Braut

André Hvor mange mål scorede Erling Haaland i denne Premier League-sæson? 27 mål

29 mål

32 mål Erling Haaland er glad for musik og især stor fan af...? a-ha

ABBA

Roxette Hvilken norsk klub spillede Erling Haaland for, inden han i 2019 skiftede til Red Bull Salzburg? Rosenborg

Vålerenga

Molde

Har du mod på mere sjov? Prøv alle vores spil lige HER