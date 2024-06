Kan du huske den ekstatiske følelse af lykke og forventning, da du som barn kørte ind på parkeringspladsen ved Legoland?

Det er samme følelse, som straks stråler ud af Julian Oswald, da han første gang får øjenkontakt med B.T.'s journalist over videoforbindelsen.

Og årsagen til den store glæde er ikke til at tage fejl af.

Julian Oswald er nemlig borgmester i den tyske by Freudenstadt, hvor det danske landshold skal bo under EM i Tyskland. Og det er han helt enormt stolt over.

»Vi har lavet de her t-shirts for at sige velkommen til det danske hold,« siger borgmesteren med et stort smil på læben, man ikke kan undgå at blive smittet af.

»Vi er meget glade for, at det danske hold har valgt at bo i Freudenstadt. De er et rigtig godt hold og har nogle rigtig gode fans,« fortsætter Oswald.

Og når man så har det danske landshold boende, kommer man så også til at heppe på dem?

»Jeg kan bare vise dig det her.«

Borgmester i Freudenstadt, Julian Oswald, viser stolt sin egenproducerede danske trøje frem Vis mere Borgmester i Freudenstadt, Julian Oswald, viser stolt sin egenproducerede danske trøje frem

Borgmeseren i Freudenstadt. Julian Oswald, har et dansk flag på sit kontor Vis mere Borgmeseren i Freudenstadt. Julian Oswald, har et dansk flag på sit kontor

»Vi hepper allesammen rigtig meget på Danmark, fordi de er et af de mest vellidte hold ved europamesterskabet,« siger den stolte borgmester.

Dansk fodbold er ikke en fremmed størrelse for Julian Oswald, og der er især to spillere, som den tyske borgmester holder meget af.

»Jeg tror, at alle kender Kasper Schmeichel. Han er en legende, og jeg tror, at alle i Tyskland kender ham,« siger Oswald og fortsætter:

»Yussuf Poulsen er en kendt spiller i Tyskland, fordi han spiller i RB Leipzig, og jeg kan godt lide den måde, han spiller på. Så jeg vil sige, at han er min favorit.«

Der er stor chance for, at Danmark og Tyskland støder ind i hinanden i 1/8-finalerne ved EM.

Og her vil Julian Oswalds danskerkærlighed blive lagt på hylden i 90 minutter.

»Det er det eneste tilfælde, hvor jeg må tage den her trøje af. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde andet.«