I 2006 stod han for det officielle lydtapet til VM-slutrunden i Tyskland.

Men selvom Herbert Grönemeyer nød at spille sit hjemland op under verdensmesterskabet i fodbold, så er hans arbejde med FIFA endt i en konflikt, der stadig gør sig gældende den dag i dag.

Tyskeren er nemlig rasende på fodboldorganisationene, som, han mener, stadig skylder ham en kæmpe pengesum for hans bidrag til slutrunden.

»Jeg får stadig penge fra FIFA for min optræden til åbningsceremonien den dag i dag. De skylder stadig mig og mine musikere 45.000 euro,« siger hovedpersonen ifølge Bild i podcasten '11 Freunde'.

Beløbet svarer til godt og vel 335.000 danske kroner.

Grönemeyer går endda så langt som til at kalde organisationen for en 'gangsterklub' og fortæller også, at FIFA gav især ét benspænd, der skulle sikre, at sangen sikrede, at der røg penge i foret på organisationen.

»De har deres egen melodi, som alle artister skal inkludere i deres officielle sange. Det gjaldt også for Shakira fire år senere. På den måde sikre de sig ophavsretten til musikken og laver altid profit. Alt i alt var det et meget ubehageligt samarbejde,« fortæller han.

Tyskland er også værter for sommerens EM-slutrunde, og i år har Malte Ebert stået for den officielle danske EM-sang.

Du kan læse B.T.s dom over 'Kongen af Danmark' lige her.