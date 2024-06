Det såkaldte kongetal fra USA har fredag eftermiddag sat en tyk streg under, at der ikke er udsigt til snarlige rentesænkninger fra den amerikanske centralbank, Fed.

Det er skidt nyt for de mange danske boligejere med fastforrentede realkreditlån, da renten på denne type lån er tæt knyttet til den ledende amerikanske rente.

Det er den amerikanske jobrapport for maj, der i den grad har taget investorerne med bukserne ned. Beskæftigelsen steg nemlig med voldsomme 272.000; næsten 100.000 mere end markedet forventet.

Samtidig steg de amerikanske lønninger i et bekymrende højt tempo, der gør det vanskeligt at få banket den stadig alt for høje inflation i USA ned.

Med andre ord er der så meget drøn på amerikansk økonomi, at det vil være tæt på hasardspil, hvis Fed-chef Jerome Powell sænker renten på bankens næste rentemøde om en ugede, da det vil kaste endnu mere brænde på en i forvejen ophedet amerikansk økonomi.

Markedet reagerede øjeblikket ved at sende renterne op og aktierne ned.

Og det kommer også til at smitte af på renterne herhjemme, pointerer chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard:

»Det kommer også til at kunne ses på priserne på danske boliglån med fast rente. De (kurserne, red.) kommer til at falde og dermed bliver det dyrere at låne. Det vil også smitte af på F3- og F5-renterne,« siger han.

De lange renter steg fredag. Foto: Tobias Kobborg Vis mere De lange renter steg fredag. Foto: Tobias Kobborg

Konkret betyder det, at kurserne bag det 30-årige fastforrentede realkreditlån, der i dag har en rente på fire procent, vil falde. Det vil øge den såkaldt effektive rente på lånet og dermed gøre det dyrere at låne penge til køb af et hus, en lejlighed eller sommerhus.

»Investorerne er blevet overraskede endnu en gang over, hvor godt det går på det amerikanske arbejdsmarked. Det er en mulighed, at Fed ikke sænker renten i år, men vi tror dog stadig på, at der vil komme rentesænkninger fra Fed senere i år, men usikkerheden er blevet større med den her jobrapport,« tilføjer Sune Malthe Thagaard.

Også Danske Bank holder trods fredagens overraskende kongetal fast i, at Fed komme til at sænke renten i år, men banken vurderer nu, at rentesænkningerne vil blive udskudt til efteråret.

»Investorerne har også flyttet deres forventninger til den første rentenedsættelse længere hen på efteråret. Både september, november og december er p.t. i spil som timingen for den første rentenedsættelse, og risikoen for at der bliver behov for endnu et renteløft er klart steget på baggrund af de her tal,« skriver chefanalytiker i Danske Bank Bjørn Tangaa Sillemann i en kommentar og fortsætter:

»Løbet er i hvert fald kørt i forhold til en rentenedsættelse allerede på næste uges rentemøde. Vi forventer selv, der bliver plads til to rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank i år, hvor den første kommer til september.«

De mange tusinde boligejere, der de seneste par år har opkonverteret deres fastforrentede realkreditlån fra for eksempel et 1-procentslån til et 4- eller 5-procentslån for at skære store lunser af deres restgæld, har altså ikke udsigt til at kunne komme ned i rente igen foreløbig og dermed sikre gevinsten, inden den bliver ædt op af den højere rentebetaling.

Fredagens overraskende udvikling i USA har omvendt ikke den store betydning for danske boligejere med helt korte, variabelt forrentede realkreditlån med navne som F-kort og Kort Rente, der får ny rente hvert halve år.

De fik torsdag en rentesænkning fra Den Europæiske Centralbank, og den træder i kraft, når deres lån får ny rente her 1. juli.

Rentefald! Endelig! Men hvordan vil renterne udvikle sig det kommende år, og hvad vil det betyde for boligejerne og boligpriserne? Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten ‘Spar Kassen’.



Lyt i Apple Podcast, Spotify eller ved at trykke play herunder.