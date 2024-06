Hvis Anders Vistisen har rent mel i posen og ikke har brugt EU-midler i strid med reglerne, burde han med det samme lægge sit regnskab frem.

Sådan lyder det nu fra Socialdemokratiets EP-kandidat Magnus Barsøe, der også er stærkt kritisk over for Anders Vistisens metoder, som han mener minder om en dårlig parodi på stilen i TV 2s 'Den sorte svane'.

Torsdag stod forsker Roger Buch frem i B.T. og fortalte, at han har modtaget »intimiderende og truende« mails fra Vistisens advokat.

Anders Vistisen afviser kritikken og mener, at hans advokat blot har rettet en 'høflig henvendelse' til Buch.

»Det er fuldstændig langt ude, at en politiker sender en advokat efter eksperter for at presse dem til ikke at sige noget. Det ligner jo en slags dårlig genindspilning af det, vi lige har set i 'Den sorte svane', hvor man sætter advokater ind som muskelmænd, og det er grænsende til chikane,« siger Magnus Barsøe.

Magnus Barsøe, der er nummer fire på Socialdemokratiets liste til Europa-Parlamentsvalget, mener, at partier bør lægge åbent frem, hvordan man bruger EUs midler til eksempelvis kampagner.

»Jeg har selvfølgelig, som mange andre nok også har, noteret mig, at der blev lagt et massivt tryk fra Vistisen med mange annoncer på Facebook. Umiddelbart havde jeg forestillet mig, at DF havde sikret sig, at alt foregik efter reglerne, men det kan jeg nu forstå, at man ikke kan være så sikker på,« siger han.

Anders Vistisen har over for både B.T. og Berlingske igennem længere tid nægtet at fortælle, hvorvidt en række annoncer på Facebook er betalt med EU-midler.

Politikerne må nemlig ikke bruge EU-midler til at finansiere annoncer, der har karakter af partipolitisk kampagne eller valgkamp.

En række af billederne på Anders Vistisens Facebook-annoncer bærer logoet for DF'erens gruppe i Europa-Parlamentet, ID-gruppen, i annoncens højre hjørne.

Noget, som flere eksperter har påpeget, er noget, politikerne gør, fordi det er en betingelse for at opnå støtte fra EU, at logoet fremgår i højre hjørne på annoncen.

Anders Vistisen har skarpt afvist kritikken – men vil ikke oplyse, hvilke annoncer der er finansieret af EU.

Magnus Barsøe har svært ved at forstå, hvorfor Anders Vistisen ikke lægger sine regnskaber frem.

»Det har vi set andre partier gøre. Hvorfor skulle det være så svært? Hvis han virkelig har rent mel i posen, virker det mærkeligt at han får en advokat til at presse en ekspert. Lige nu ser hans pose godt nok sort ud. Og så er det hykleri på højt niveau, at Dansk Folkeparti altid er ude med riven efter, hvor mange penge, EU bruger, mens man selv virker så ivrig i at få del i dem til sig selv,« siger Magnus Barsøe.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar til Barsøes kritik fra Anders Vistisen.