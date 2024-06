Efter et overfald på Kultorvet fredag aften blev statsminister Mette Frederiksen kørt på skadestuen til tjek.

»Slaget har forårsaget lettere piskesmæld,« lød meldingen efterfølgende fra Statsministeriet.

B.T. har spurgt en ekspert, hvad der ligger i den diagnose:

»Et lettere piskesmæld betyder, at selve skaden ikke er stor, men et piskesmæld kan udvikle sig meget forskelligt, alt efter hvordan vi reagerer som mennesker,« siger Helge Kasch, der er professor på Aarhus Universitet og speciallæge i medicinske nervesygdomme.

Siden 1996 har han forsket i piskesmæld, et problem, der typisk opstår ved en påkørsel, hvor nakken bliver bøjet bagover, og derefter kastet hurtigt fremover.

»Det giver den her piskesnert-lignende bevægelse,« siger Helge Kasch.

Ved et piskesmæld er der hverken brud på knogler, eller ledbånd der rives over. Alligevel kan det give smerter i nakken, stivhed i musklerne og hovedpine.

»Ved lettere piskesmældsskader kan der komme hovedpine, der stråler ud fra nakken og føles som om den sidder bag øjnene. Man kan føle træthed og opleve koncentrationsbesvær. Og man kan blive overfølsom overfor lys og støj,« siger han og tilføjer:

»Men der kan også være en psykisk reaktion – en post traumatisk stress reaktion.«

Det, der gør piskesmældsskader tricky, er netop, at skaden påvirker kroppen både fysisk og psykisk.

Selvom der er tale om et lettere piskesmæld, kan man derfor ikke på forhånd garantere, at det er hurtigt overstået, siger Helge Kasch.

Forskningen viser, at de otte-12 procent af alle piskesmældsramte, der på længere sigt får problemer, ikke nødvendigvis er de, der blev ramt hårdest i første omgang.

»Et piskesmæld er en biopsykosocial begivenhed. Vores forskning har fulgt patienter 12-14 år efter de fik et piskesmæld. Det er ikke kun smerten, betyder noget, men også patienternes adfærd før uheldet. Har man i forvejen været sårbar, kan man i højere grad være eksponeret for at få problemer på længere sigt,« siger han.

»Har man måske mareridt om oplevelsen, eller hvis hændelsen sniger sig ind på en, for eksempel ved at man begynder at undgå samme sted eller bestemte handlinger, eller har man en høj stresscore fra starten, så klarer man sig typisk dårligere på længere sigt,« siger han og tilføjer:

»Det handler også meget om, hvor god man til at bevæge sin nakke lige efter skaden.«

Men også her spiller psyken ind:

»Det afgørende er ikke nødvendigvis, hvor meget man kan bevæge, men også hvor forsigtig man er.«

Hører man til de uheldige, der udvikler et længerevarende såkaldt Whiplash-syndrom, kan man selv længe efter selve piskesmældet lide af blandt andet:

Hovedpine og nakkesmerter.

Indskrænket bevægelighed i nakken.

Snurren i arme.

Smerter i lænderyggen.

Træthed.

Hukommelsesproblemer.

Søvnforstyrrelser og manglende seksuel lyst.

Tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, sendte efter overfaldet på Mette Frederiksen hilsner både til statsministeren selv, hendes mand Bo Tengberg og resten af Mette Frederiksnes familie. Foto: Jordan Pettitt/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, sendte efter overfaldet på Mette Frederiksen hilsner både til statsministeren selv, hendes mand Bo Tengberg og resten af Mette Frederiksnes familie. Foto: Jordan Pettitt/AFP/Ritzau Scanpix

I første omgang lyder meldingen fra statsministeriet, at Mette Frederiksen aflyser alle sine aftaler lørdag.

Det stemmer godt overens med det råd Helge Kasch ville give til en patient, der netop er ramt af et piskesmæld.

»Behandlingen er hvile og måske noget smertestillende. Men ellers er anbefalingen, at man hurtigst muligt er tilbage i aktivitet igen.«

Men lige når man er statsminister, betyder det måske, at man skal tage den lidt ekstra med ro.

»Hun (Mette Frederiksen, red.) skal finde ud af, hvordan hun kan fungere lige nu. Det er vigtigt, at piskesmældet bliver håndteret, at hun de næste dage tager det roligt, og ikke arbejder 18 timer i døgnet,« siger Helge Kasch.

Derimod skal Mette Frederiksen have gang i en genoptræning, hvor hun lægger pauser ind og stille og roligt skruer op for både sin fysiske og psykiske aktivitet, lyder rådet.