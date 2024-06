Bør man have lov til at medbringe sin egen mad til sommerens festivaler?

Det spørgsmål bliver lige nu heftig debatteret, efter den fynske festival Rock Under Broen netop har indført et forbud mod madpakker.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

På Facebook har Rock Under Broen selv oplyst om forbuddet:

Tusindvis gæster hvert år Rock Under Broen i Middelfart. Foto: Sonny Munk Carlsen/Ritzau Scanpix

»Rock Under Broen er, som alle andre, blevet præsenteret for en række nye krav med hensyn til affaldssortering, og her giver medbragt mad nogle udfordringer og øgede omkostninger, som vi er nødt til at tage hensyn til,« indleder festivalen og tilføjer:

»Alt det affald, der kommer fra stadeholderne, har siden 2023 været bionedbrydeligt. Men vi har ikke mulighed for at styre affaldet på samme måde med medbragt mad.«

Men det er ikke alle, som har taget godt imod det nye tiltag. Her er et udpluk af Facebook-kommentarerne.

Det er simpelthen under al kritik. Jeg er meget glad for min rugbrødsmad. Har I det?

Godt, jeg ikke skal afsted! Mad, som man ikke bliver mæt af, og som koster det dobbelte.

Ærgerligt!

Synes, det er under al kritik at ændre på reglerne, EFTER man har købt billet. I ændrer jo på forudsætningerne for købet.

Virkelig dårlige stil!

Det var de negative kommentarer.

Omvendt er der flere, der roser tiltaget og kaldet det fair.

Nogle skriver blandt andet, at det er helt normalt at betale for mad på festivaler, og at de glæder sig over udvalgene.

For hvem har egne madpakker med, som man skal gå rundt med en hel dag på en varm sommerdag, spørger en anden.

Rock Under Broen skriver også, at man taget beslutningen for at vise et hensyn til festivalens madstandere:

»Derudover har vi en række stadeholdere, der betaler mange penge for at komme ind på pladsen og sælge deres varer. Vi mener, det vil være mest fair, at de får det maksimale ud af deres investering.«

Rock Under Broen er startet i dag og har også en stribevis af koncerter lørdag.

Navne som Suspekt, Medina, Lukas Graham og Andreas Odbjerg gæster koncertpladsen under Den Ny Lillebæltsbro.