Den israelske hær oplyser, at den har fundet og reddet fire gidsler i live i Gaza.

Det skriver avisen Time Times of Israel.

I en meddelelse oplyser den israelske hær (IDF), at de fire gidsler blev reddet under en specialoperation i flygtningelejren Nuseirat i Gaza. Gidslerne blev ifølge IDF reddet på to forskellige steder i flygtningelejren.

De fire gidsler, der er blevet reddet er ifølge IDF 25-årige Noa Argamani, 21-årige Almog Meir Jan, 27-årige Andrey Kozlov og Shlomi Ziv på 40 år.

»Deres helbredstilstand er god,« oplyser IDF og tilføjer, at de alle vil blive overført til et hospital for yderligere lægeundersøgelser.

De blev alle fire kidnappet af Hamas under terrorangrebet 7. oktober.

Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov og Shlomi Ziv blev taget som gidsler, da Hamas stormede musikfestivalen Nova.

I alt blev over 1.200 dræbt i Israel og over 250 ført til Gaza som gidsler under terrorangrebet.