Grev Felix' kæreste har fået nok.

Den 23-årige dansk-chilenske skuespillerinde Mie Sofia Elers råber nu op om den chikane, hun i »flere måneder« er blevet udsat for - og som hun har »rapporteret til politiet«.

På Instagram deler hun således, hvordan en række falske profiler har spredt falske rygter om hende, ligesom de blandt andet har delt billeder, hvor hun og hendes familie har fået redigeret djælvehorn i panden – eller hvor hun bliver sat sammen med andre mænd end hendes 21-årige kæreste grev Felix.

»Det er grimt, og til sidst sårer det, fordi det involverer mennesker tæt på mig. Mennesker, jeg elsker. Lad mine venner, min familie og mig i fred,« skriver Mie Sofia Elers.

23-årige Mie Sofia Elers er skuespillerinde og kæreste med grev Felix. Foto: Álvaro Serrano Sierra / PR Vis mere 23-årige Mie Sofia Elers er skuespillerinde og kæreste med grev Felix. Foto: Álvaro Serrano Sierra / PR

Man har ikke ønsket at kommentere sagen fra grev Felix' side, oplyser hans mor grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, til B.T.

»Ingen kommentarer,« lyder det kort.

Se&Hør skriver, at de også er blevet kontaktet af de falske profiler, der har forsøgt at udstille skuespillerinden med screenshots af fabrikerede beskedsamtaler.

Til samme medie fortæller Mie Sofia Elers, at hun ikke ønsker at kommentere sagen yderligere for ikke at eskalere chikanen.

