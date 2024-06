Så er det nu! B.T. giver dig her chancen for at bevise, du er klogere end Hjulmand. Sammen med resten af B.T.s læsere kan du sætte Danmarks startopstilling. Herunder kan du nemlig vælge dine 11 foretrukne spillere i en 3-5-2 formation til Danmarks første kamp ved EM.

Vælg din målmand Kasper Schmeichel

Mads Hermansen

Frederik Rønnow Vælg fire forsvarsspillere Simon Kjær

Joachim Andersen

Andreas Christensen

Jannik Vestergaard

Victor Nelsson

Alexander Bah

Rasmus Nissen Kristensen

Joakim Mæhle

Victor Kristiansen Vælg tre midtbanespillere Mathias Jensen

Christian Nørgaard

Pierre-Emile Højbjerg

Thomas Delaney

Christian Eriksen

Morten Hjulmand Vælg tre til offensiven Rasmus Højlund

Kasper Dolberg

Yussuf Yurary Poulsen

Andreas Skov Olsen

Mikkel Damsgaard

Jakob Bruun Larsen

Jonas Wind

Anders Dreyer