'Guy Timor, en af Israels mest lovende cykeltalenter, mistede på tragisk vis livet efter at være blevet ramt af en bil.'

Den tragiske nyhed beretter UCI Pro-holdet Israel-Premier Tech om på X.

'Det tyder på, at Timor, der kørte på sin cykel på en vej omkring 60 kilometer syd for Tel Aviv, var offer for hensynsløs kørsel,' skrive holdet videre.

The Times of Israel skriver, at Guy Timor blev dræbt af spritbillist, som ikke have kørekort.

Føreren af bilen havde tidligere været tilbageholdt af politiet for netop at køre uden kørekort.

Mediet skriver videre, at spritbillisten ramte og dræbte Guy Timor, da føreren af bilen forsøgte at flygte fra politiet.

21-årige Guy Timor kørte på Israels landshold i både landevejs- og banecykling.

'Vores kondolencer går til Guys familie, hans holdkammerater og hele det israelske cykelsamfund for dette frygtelige tab,' skriver Israel-Premier Tech på X.