Det helt store sikkerhedsnet bliver rullet ud i forbindelse med prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup om få måneder.

Det bliver da også kun bekræftet af den seneste nyhed forud for brylluppet.

Politiet har anmodet om, at den norske Luftfartsstyrelse lukker luftrummet i det område, hvor prinsessen og Durek Verrett skal giftes.

Og det har Luftfartsstyrelsen godkendt, skriver Dagbladet.

Prinsesse Märtha Louise er datter af kong Harald og dronning Sonja af Norge. Foto: Carina Johansen/EPA/Ritzau Scanpix

»Al flyvning i det afspærrede område er forbudt for alle fly, herunder ubemandede fly og modelfly, medmindre der er givet særlig tilladelse fra Møre og Romsdal politikreds,« skriver Luftfartsstyrelsen i sin afgørelse ifølge Dagbladet, som fortsætter:

»Luftrummet skal lukkes for, at politiet kan kontrollere området i alle dimensioner og for at kunne varetage sikkerheden ved egne operationer, prominente gæster og offentligheden i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som højprofil-begivenheden planlagt i perioden repræsenterer.«

Og samtidig står det i afgørelsen, at »gæstelisten til brylluppet består af kongelige fra ind- og udland, samt mange med høj kendisstatus«.

Ifølge Dagbladet blev ansøgningen sendt afsted 2. april – og godkendelsen lå klar 5. juni.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup finder sted fra torsdag 29. august til søndag 1. september.

Bryllupsarrangementet starter med en såkaldt 'minglefest' om torsdagen, hvorefter de inviterede tager til Geiranger i det vestlige Norge, hvor resten af festlighederne foregår.

Luftrummet er lukket over Geiranger i tre dage.

Området, der skal lukkes, strækker sig over 3,7 kilometer – og gælder fra jordoverfladen til 2,5 kilometer i luften.

Politiet har ansvaret med sikkerheden til brylluppet, og derfor ønsker man altså at begrænse den civile flyvning.

Prinsesse Märtha Louise og shamanen Durek Verretts forhold har taget en del opmærksomhed, siden de blev et par i 2019. Det skyldes ikke mindst Verretts mange kontroversielle udtalelser.

