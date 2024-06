Spanien lever godt af de mange turister, der hvert år besøger landet.

Men flere af de lokale har fået nok, og udlejningstjenester som Airbnb kan vise sig at have stor andel i problemet.

Det skriver Gabriel Escarrer, der er chef for Spaniens største hotelkæde, Meliá Hotels Internationals, i et opslag på LinkedIn ifølge norske Børsen.

»Den i øjeblikket ukontrollerede vækst i udbuddet af utilstrækkeligt regulerede eller ulovlige turistudlejninger er en af nøglerne til den situation, der opleves på mange destinationer, og som fører til mistillid og afvisning fra borgernes side,« skriver han.

I opslaget lyder det videre, at antallet af lejeboliger i Spanien alene er steget med 60.000 i årets første kvartal, mens hotelpladserne knap er steget.

»Det er en uholdbar vækst, som direkte påvirker borgerne, har en negativ indvirkning på brugen af naturressourcer og direkte påvirker det, beboerne på turiststederne er utilfredse med: Adgang til boliger,« skriver Gabriel Escarrer.

Han mener, at udlejningsboliger skal organiseres og reguleres på samme måde som hotelbranchen, og at der ikke skal være fokus på »at vokse for at vokse.«

Turismeforsker Åsa Helen Grahn fortæller ligeledes til Børsen, at væksten af turister ikke er blevet reguleret hensigtsmæssigt.

»Turismen har fået lov til at vokse ukontrolleret uden at udvikle sig i samråd med lokalbefolkningen. Befolkningen er ikke blevet inddraget, og tankegangen har været 'mere, mere, mere' for at øge indtjeningen. Derfor hader turisterne det, og de lokale fortæller os, at det ikke er bæredygtigt,« siger hun.

Hun påpeger, at flere de seneste år er begyndt at købe ejendomme blot for at udleje dem til turister, hvilket er med til at »skubbe lokalbefolkningen ud.«