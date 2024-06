Lørdag, når Danmark tager imod Norge, mødes Ståle Solbakken og Nicklas Bendtner atter igen. Men denne gang under helt nye forudsætninger.

Ståle Solbakken er fortsat i rollen som træner, mens Bendtner i mellemtiden har fået et nyt job som ekspert på TV 2.

De to kender hinanden særdeles godt fra deres fælles tid i FC København, og selvom Bendtner for længst har lagt støvlerne på hylden, blev samtalen under fredagens pressemøde alligevel drejet ind på forventningerne til den tidligere danske landsholdsspiller.

»Jeg har større forventninger der (i TV 2s studie, red.), end hvis han skulle gøre noget fysisk på banen,« lyder det fra Ståle Solbakken ifølge Dagbladet.

Ståle Solbakken var træner i FCK, da Bendtner fortsat var aktiv som spiller. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Ståle Solbakken var træner i FCK, da Bendtner fortsat var aktiv som spiller. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

»Det kæmpede jeg mere med i slutningen af vores tid sammen. Vi arbejdede godt sammen i seks uger, men han blev mere og mere sløv,« siger han videre.

Bendtner er dog ikke den eneste, Ståle Solbakken har stiftet bekendtskab med qua tiden i Danmark.

Også den danske landstræner, Kasper Hjulmand, er et kendt navn i Solbakkens hukommelse.

»Jeg ville ønske, at omstændighederne var anderledes, og at vi var rejst til Tyskland sammen.«

»Jeg vil være skuffet, hvis ikke vi formår at spille en lige kamp lørdag, og formår at matche dem,« siger den norske landstræner.

Kampen mellem Danmark og Norge spilles på Brøndby Stadion lørdag klokken 19.30, og du kan naturligvis følge kampen her på bt.dk.