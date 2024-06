Europa kan ikke forsvare sig mod et eventuelt russisk angreb, lyder det fra præsident Vladimir Putin.

De europæiske lande er mere eller mindre forsvarsløse over for et russisk angreb.

Det sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, fredag i forbindelse med en paneldebat under det økonomiske forum i den russiske by Sankt Petersborg, skriver mediet BBC.

- Europa har ikke et tidligt varslingssystem. På den måde er det mere eller mindre forsvarsløst, lød det.

Det er uklart, hvad Putin bygger sin påstand på.

Putin sagde yderligere, at Rusland er i besiddelse af langt flere taktiske atomvåben end de europæiske lande - selv hvis USA beslutter at udstationere flere af sine på europæisk jord.

Taktiske atomvåben består af mindre sprænghoveder og er begrænset til brug på slagmarken. De er aldrig før blevet brugt i krig.

Den russiske leder talte fredag også om, at han ikke vil udelukke at ændre på landets atomdoktrin.

Ifølge doktrinen vil Rusland kun overveje brug af atomvåben, hvis landet bliver angrebet med masseødelæggelsesvåben eller er involveret i en konventionel krig, der truer Ruslands overlevelse.

- Doktrinen er et aktivt værktøj. Vi holder nøje øje med, hvad der sker i verden omkring os og vil ikke udelukke at ændre på doktrinen. Det handler også om test af atomvåben, sagde Putin ifølge BBC.

Putin udtalte tilsyneladende tidligere på ugen, at Rusland ikke har intentioner om at angribe et Nato-land.

Det skete under præsidentens første pressekonference for vestlige nyhedsbureauer siden krigsudbruddet i Ukraine.

- Hvem har fundet på det? Er I blevet skøre? Er I lige så dumme som dette bord? Det er vrøvl, svarede Putin til et spørgsmål om muligheden for et sådant angreb.

Flere vestlige lande, som bakker op om Ukraine, har for nylig tilladt, at det krigsramte land må bruge sine militære forsyninger til at angribe mål på russisk territorie.

/ritzau/