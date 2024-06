Byder denne lørdag på sommerlige fornemmelser eller råkoldt efterårsvejr?

Ja, det kommer an på, hvor i landet du bor. Men én ting er sikkert:

At der er risiko for byger, der lokalt kan være med både hagl og torden, over hele landet.

Dagen starter ganske pænt med nogen sol, om end der også fra morgenstunden er risiko for byger hist og her.

»Men ud på dagen intensiveres en frontzone over Danmark, og det vil give anledning til noget af en temperaturkontrast på tværs af landet,« skriver DMIs vagthavende meteorolo Jesper Eriksen i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Et kig på billedet herover understreger, hvor store temperaturforskelle, der er tale om.

Hvor det i den østlige del af landet bliver 17-18 grader varmt midt på dagen, må vestjyderne nøjes med ni-ti grader.

»Frontzonen giver også anledning til mere udbredt regn, i første omgang til den vestlige del af landet, senere rykker fronten sig østover. Regnen kan en overgang lokalt blive ret kraftig, og måske være med torden og kraftige vindstød,« fortæller Jesper Eriksen.

Det er svært at spå om, hvor meget nedbør der falder. DMI forventer mellem fem og 15 millimeter, men lokalt kan der falde helt op til 30 millimeter.

»Fordi en del af nedbøren kommer i bygeform, vil der være store lokale udsving i nedbørsmængder. Det er svært at sige, hvilken landsdel der får mest nedbør, men den største risiko for kraftige byger er nok i Jylland,« slutter Jesper Eriksen.