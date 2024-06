Klumme: Alt tyder på, at Hamas er på vej til at afvise endnu et våbenhvileforslag fra Israel - det sjette og absolut mest generøse.

»Hamas har ellers fået 90 procent af det, de kræver.«

Nemlig at Israel trækker alle tropper ud af Gaza, at våbenhvilen bliver permanent, rehabilitering og mere nødhjælp - samt udlevering af hundredvis af terrorister fra israelske fængsler.

Det eneste Hamas skal gøre er at løslade gidslerne, der har siddet fanget i Gaza i 245 dage.

Hamas får dog ikke lov til at fortsætte med at regere Gaza - et på alle måder urealistisk og urimeligt krav at stille, eftersom terrorgruppen har svoret at begå massakrer som 7 oktober igen og igen, indtil hver eneste indbygger i Israel er slagtet, og Palæstina er jødefrit igen.

Reaktionen på det seneste udspil fra Israel afslører det, de fleste af os der bor og arbejder i regionen til daglig hele tiden har vidst - at Hamas bevidst har saboteret alle forsøg på våbenhvile, siden de brød den første aftale 1. december.

Men hvorfor ikke tage imod tilbuddet?

Lande verden over står i kø for at genopbygge Gaza - noget som andre, mindre populære folkeslagder pt. bliver slagtet verden over, kun kan drømme om.

Det simple svar er, at det ikke er i Hamas interesse.

For terrorbossen Yahya Sinwar er der kun to acceptable scenarier i hovedet.

At krigen slutter, og at han får lov at komme op af tunnelerne som en islamisk messias - en folkehelt, ansvarlig for den største tragedie i Israels historie, og som vil kunne fortsætte med at kontrollere Gaza, mens han planlægger den næste massakre i ro og fred.

Det andet scenarie er at fremtvinge en israelsk invasion af Libanon. Hezbollah har svoret, siden 8 oktober, at angribe Israel så længe krigen i Gaza fortsætter. Et løfte terrorgruppen har holdt, og som har fordrevet 80,000 israelere, og slået dusinvis af civile og soldater ihjel.

Hizbollahs angreb bliver mere og mere omfattende og hyppigere som tiden går. I slutningen af sidste uge stod dele af Nord-Israel bogstaveligt talt i brand som resultat af massive raketangreb.

Situationen nordpå er blevet så uacceptabel for israelerne, at de fleste har forsonet sig med tanken om, at man bliver nødt til at invadere Libanon og bekæmpe Hezbollah, hvis angrebene fortsætter.

Hezbollah bryder dagligt FN's Sikkerhedsråds Resolution 1701 fra 2006, der sluttede den sidste krig mellem Israel og terrorgruppen.

Ifølge resolutionen skulle Hezbollah afvæbnes, fjerne sig fra grænsen til Israel og indstille alle kamphandlinger.

Til gengæld skulle Israel trække tropper ud af Sydlibanon og stoppe alle kamphandlinger.

Man kan spørge sig selv, hvorfor FN's Sikkerhedsråd ikke har afholdt et eneste møde om Hezbollahs daglige brud på resolutionen, eller hvorfor man dårligt hører om de tusindvis af raketter, anti-tank missiler og droner, der bliver sendt mod civile områder i Nordisrael.

Men krigsforbrydelser bliver kun fordømt, når de bliver begået af visse aktører.

Hezbollah slipper vitterligt afsted med mord og er godt på vej til at provokere en israelsk invasion, der vil betyde abnormt store civile tab og destruktion af et i forvejen smadret Libanon.

Og netop dét scenarie hungrer Sinwar efter at se udspille sig.

Han ved præcis, hvordan det vil blive modtaget; Hezbollahs daglige angreb mod Israel i otte måneder i træk vil blive glemt, Israel vil blive mødt med massive fordømmelser over civile tab i Libanon, medierne vil fokusere på libanesiske lidelser, mens Tel Aviv står i brand'

Sydafrika og andre Israel-hadende lande vil anklage Israel for at begå endnu et folkemord, denne gang i Libanon, politikerne vil stå i kø for at kapitalisere på de libanesiske lidelser (læs Enhedslisten), og jødehadet vil eksplodere verden over og antænde den “globale Intifada”, som Sinwar og unge studerende advokerer for.

Ultimativt vil Iran og dets militser blande sig i krigen og angribe Israel massivt fra alle fronter i et forsøg på at udslette staten en gang for alle.

Med andre ord, Hamas’ våde drøm.

For tre måneder siden spurgte jeg den israelske forsvarsminister, hvad han mente chancerne for en krig med Hezbollah var. “60/40 for krig” svarede han.

Chancerne for en fuld krig er kun vokset siden, og derfor vil Hamas med al sandsynlighed afvise våbenhvileforslaget.