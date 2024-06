Hvad har vi dog lige været vidne til? Aalborg Håndbold leverede en helt vanvittig præstation, da de lørdag sikrede sig en plads i Champions League-finalen efter et højdramatisk opgør mod Magdeburg.

Ingen af de to hold kunne gøre den afgørende forskel i løbet af opgøret og lå side om side helt til det sidste, inden især en klog indskiftning af Niklas Landin gjorde, at Aalborg i sidste ende vandt semifinalebraget med 26-28.

Herunder får du B.T.s dom over det vanvittige Final Four-drama:

Sikke et indhop!

Er du vimmer en forskel, svenskeren gjorde, da han afløste en rådvild Niklas Landin i Aalborg-målet midt i første halvleg.

I en alt eller intet kamp, som en semifinale i Champions League er, er det livsnødvendigt, at man har et plankeværk i buret, der kan holde holdet inde i opgøret, og Norsten kom ind og var en decideret mur.

Målmanden gik til pause med en redningsprocent på præcis 50 procent, og i anden halvleg diskede han op med flere vilde og vigtige redninger, der holdt Aalborg inde i det nervepirrende opgør.

Mads Hoxer bankede også gevaldigt på til at tage hyldesten. Det var simpelthen for vildt at være vidne til!

Den var lige ved at gå til Niklas Landin, der ikke stod i vejen for noget i første halvleg, men han kom simpelthen ind og viste klassen i slutminutterne med den ene vigtige redning efter den anden.

Så det måtte blive Lukas Nilsson i sidste ende.

Svenskeren var langt fra produktiv nok med kun en enkelt scoring på fem forsøg, mens han også leverede en række dumme boldtab.

Det må ikke ske i en semifinale-kamp i Champions League, og især ikke når det endte med at være så tæt, som det var.

Det er en ommer, Nilsson!

Han har vundet det hele … Eller i hvert fald næsten!

Champions League-titlen er det eneste, der mangler i Mikkel Hansens ellers propfyldte trofæskab, og Aalborgs Final Four-plads er jo altså selvsagt en gylden, gylden mulighed for landsholdsstjernen til at få den sidste triumf på cv'et.

Og sikke en historie, det kan ende med at blive nu, hvor sejren i sidste ende kom i hus!

Aalborg er finaleklar, og den helt store historie kommer helt uundgåeligt til at blive, om Mikkel Hansen kan fuldende en vanvittig karriere med den ene turnering, han aldrig har prøvet at vinde.

Vi vil ikke lyve – vi håber VIRKELIG, det lykkes dig, Mikkel! Du har om nogen fortjent det.

Der endte med at være brug for, at de mindre rutinerede Aalborg-profiler skulle steppe op, når for eksempel Landin ikke havde sin bedste dag på kontoret.

Og det var præcis, hvad der skete!

Vi har nævnt Norsten i målet, som leverede en pragtpræstation, men også Mads Hoxer, Thomas Arnoldsen og Sebastian Barthold spillede forrygende kampe i det offensive.

De offensive kræfter var brandvarme, mens Henrik Møllgaard trak læsset defensivt i det højspændte drama.

Det var en fornøjelse at se, at man også kan regne med de mere grønne Aalborg-spillere, når tingene spidser til, og især Landin ikke viste sig afgørende.

Efter et drama af en anden verden står det nu endelig klart:

Aalborg Håndbold er klar til at spille Champions League-finale søndag klokken 18.

Det er helt vanvittigt at skrive, og er du sindssyg, vi glæder os, for det kan ikke andet end at blive en vanvittig håndboldkamp.

Aalborgs modstander er stadig ikke fundet, men skal findes senere lørdag, hvor Barcelona og Kiel tørner sammen i den anden semifinale.

Så ryd ALLE planer søndag og sæt dig til rette foran fjerneren. Vi kan blive vidne til håndboldhistorie!