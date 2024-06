Nye fotos fra overvågningsvideo viser den forsvundne tv-læge Michael Mosley mindre end en halv time efter, at han efterlod sin kone ved stranden på en græsk ferieø.

Michael Mosley forlod stranden St. Nikolas onsdag eftermiddag kl. 13.30 lokal tid, hvor han fortalte sin kone, at han gik tilbage til havnen ved byen Ano Symi, hvor parret boede under ferien på øen Symi.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

Han optræder på overvågningsvideo fra en butik i landsbyen Pedi, som ligger cirka et kvarters gang fra stranden.

Billederne, som ifølge avisen er offentliggjort af græsk politi, er taget kl. 13.52, altså cirka 22 minutter senere.

Foto: Google Maps

Siden har ingen set den britiske tv-læge og klummeskribent, som altså nu har været forsvundet i mere end 48 timer.

På billederne kan man se Michael Mosley, som er iklædt en mørk polo og mørke shorts, stå med en mørk paraply over skulderen.

Videoen, som billederne er taget fra, viser ifølge Daily Mail, at Michael Mosley herefter går mod marinaen i Pedi.

Herfra kan han have taget en båd tilbage til Symi – uden om den lille halvø – eller have taget turen i vestlig retning på landjorden.

Ifølge avisen er der tale om ujævnt terræn uden læ for den brændende varme.

Foto: Græsk politi

Politiet arbejder ud fra en teori om, at han kan være blevet bidt a en slange eller på en anden måde er blevet desorienteret i temperaturer omkring 35 grader.

Michael Mosley ankom med sin kone til øen tirsdag, og onsdag tog de en taxibåd, hvor de stoppede ved St Nikolas-stranden. Her svømmede de, inden Michael Mosley besluttede sig for at gå de cirka tre en halv kilometer tilbage.

Herfra antog man, at det var Michael Mosleys plan at tage en bus det sidste stykke til Ano Symi.

En kvinde i Pedi har fortalt politiet, at hun så en mand, der matchede Michael Mosleys beskrivelse omkring klokken 14.30 i Pedi, hvor han ved et busstoppested spurgte om vej.

I første omgang behandlede politiet det som bekræftet, at der var tale om Michael Mosley, men det er man nu kommet i tvivl om.

»Kvinden sagde, at hun så ham ved busstoppestedet, og hun genkendte ham, og først troede vi, at det var muligt,« siger en talsmand for eftersøgningsholdet til Daily Mail.

»Området blev eftersøgt grundigt med droner og hunde og en helikopter, men vi fandt ingenting, og nu er vi ikke så sikre på, at det var ham,« lyder meldingen.

67-årige Michael Mosley er kendt i Storbritannien for blandt andre programmerne 'Michael Mosley: Who Made Britain Fat?' og serien 'Trust me, I'm A Doctor'.

Han har også skrevet en serie af populære bøger om sundhed.