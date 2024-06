Inden længe venter de to kampe, der betegnes som sæsonens vigtigste for Martin Braithwaite og Espanyol.

Oprykningskampene mod Gijon kan sende klubben tilbage i den bedste spanske række, men det er alt andet end de to kampe, der har fyldt i medierne det seneste stykke tid.

Martin Braithwaites spanske holdkammerat Nico Melamed har været udsat for massiv kritik og falske rygter på sociale medier, og nu har den tidligere danske landsholdsspiller fået nok.

»Vi er i sæsonens vigtigste øjeblik, hvor den mindste fejl er livsfarlig, og at skulle læse så meget falsk og negativ information i medierne om nogle spillere er skuffende. Og det fylder mig med vrede,« skriver Braithwaite på sociale medier ifølge spanske Marca og fortsætter:

»De, der kender mig, ved, at jeg arbejder hårdt. Jeg klager aldrig, for jeg kan godt lide at kanalisere min positive energi, men at læse falske rygter om en spiller som Melamed er bare for meget. Nico er en ægte Perico (Espanyols kælenavn, red.), som spiller med nummer 21, fordi han ved, hvad han repræsenterer for klubben. Nok er nok.«

Braithwaite, der blev topscorer i den næstbedste spanske række, skriver ligeledes, at han ikke vil gå i detaljer, men at klubben er større end de rygter, der er blevet spredt.

»Jeg forstår, at fans kan blive opførte, når de læser visse ting, men vi kan ikke reagere. Nu beder jeg kun om én ting, nemlig at spillere, personale og fans står sammen og tager klubben derhen, hvor den hører hjemme. Kom så, Pericos!«

Espanyol spiller første kamp mod Gijon søndag, mens returopgøret spilles torsdag.