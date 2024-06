»Han slog mig.«

Sådan lød de første ord fra Mette Frederiksen kort efter hun fredag aften blev overfaldet på Kultorvet.

Ordene er gengivet af den veninde, som Mette Frederiksen var sammen med, da overfaldet fandt sted.

Veninden har overfor politiet forklaret, hvad der skete på Kultorvet fredag aften lidt før klokken 18.

En forklaring, der lørdag middag blev fremlagt i retten, under grundlovsforhøret af den 39-årige mand, der er anholdt for overfaldet på Mette Frederiksen.

Få minutter efter Mette Frederiksen var blevet slået af den 39-årige satte hun sig sammen med veninden på 'Kulbar' på Kultorvet.

Her sagde statsministeren, ifølge venindens forklaring:

»Det gør ondt i nakken.«

Og:

»Jeg har ondt.«

Kort efter blev Mette Frederiksen hentet af tre-fire PET-folk.

Fra en skadestuerapport, der også blev fremlagt under retsmødet, kom det frem , at statsministeren klagede over ømhed, men ikke havde brækket noget.

Lørdag har statsministeriet meddelt, at Mette Frederiksen har fået et 'lettere piskesmæld', og at hun har aflyst alle aftaler lørdag.