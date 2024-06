Karsten Hüttel på 71 år blev meget forundret, da han så på regningen, efter han havde sin bil på værksted.

»Jeg rystede på hovedet,« siger han.

På regningen for at have sin Volkswagen Golf til eftersyn og få ordnet nogle andre ting som udskiftning af bremseskiver, tændrør og to nye dæk var der fire gange et miljøtillæg på 20 øre.

Så ud af den samlede regning på i alt 6.814,70 kroner var miljøtillæg altså i alt 80 øre.

Og det var slet ikke de eneste små afgifter og tillæg på regningen fra værkstedet, viser en gennemgang af den samlede regning både B.T. og TV 2 Fyn har lavet.

Regningen viser, at der også var opkrævet fire gange smøreolieenergiafgift til en stykpris på 2 kroner og 47 øre og fire gange smøreolie CO2-afgift til 52 øre per styk.

Endelig var der to styk dækafgift, der lød på 12 kroner og 53 øre per dæk.

»Det er fuldstændig absurd, at der skal være så mange forskellige afgifter og tillæg på en værkstedsregning,« siger Klaus Hüttel, der er pensionist og bor i Odense.

Men det er jo meget små afgifter og tillæg,og de gør jo samlet set, at din regning kun bliver under 40 kroner dyrere. Hvorfor mener du, at det er absurd med de afgifter og tillæg på regningen?

»25 øren blev 1. oktober 2008 afskaffet som betalingsmiddel. Det fortæller vel meget præcist, hvorfor det tangerer det absurde i 2024 at opkræve en 'regning' på 20 øre,« siger Karsten Hüttel.

'Møgirriterende'

Nicky Bobak, der er brugtvognsekspert i organisationen Autobranchen, forstår godt Klaus Hüttel.

»Det er da møgirriterende for forbrugerne. Jeg kan da godt forstå, at man tænker, at man har kun købt dæk og olie, og så kommer der pludselig mange linjer med alle mulige ting,« siger han.

Det er Super Dæk Service, der har sendt regningen til Karsten Hüttel.

Her er meldingen fra kommunikationschefen, Jens Jakob Velasco Hansen, at »afgifterne er bundet i lovgivningen«.

Men for miljøtillægget på 20 øre er det en anden sag.

Miljøtillægget er nemlig ikke en reel 'afgift', men et tillæg Super Dæk Service selv var blevet pålagt fra Q8, der er deres leverandør af olie.

»Vi opkræver tillægget på 20 ører for at dække den omkostning, vi har til vores leverandør, der tilsvarende opkræver 20 ører i miljøtillæg, når vi køber smøreolieprodukter hos dem,« siger Jens Jakob Velasco Hansen og tilføjer:

»Selvom det drejer sig om 20 ører, skriver vi dette tillæg på regningen for at skabe transparens og tryghed for bilejerne, så de præcist kan se, hvad de betaler for som kunde hos Super Dæk Service.«

Lovede at kigge på bagatelgrænse

Det er på ingen måder nyt, at borgerne opkræves mikroskopiske beløb i afgifter og tillæg.

B.T. fortalte i marts, hvordan en række danskere har fået opkrævninger fra Skat på meget små beløb.

Eksempelvis har Karsten Sølver Ørum, Per Rosenmeyer Hjortshøj, Susanne Hansen og Tomas Karlsbjerg fået opkrævninger på mellem fire og 38 øre.

Som reaktion på deres historier sagde skatteminister Jeppe Bruus (S), at han var åben for at se på, om der kunne komme en bagatelgrænse.

»Jeg er åben over for at kigge på en eventuel bagatelgrænse, som jeg dog endnu ikke vil lægge mig fast på, hvor skal være,« sagde Jeppe Bruus 18 marts til B.T.

Fredag bad B.T. ministeren fortælle, hvordan det går med at »kigge på en bagatelgrænse«, men han er ikke vendt tilbage med et svar.

