Susanne Hansen på 57 år ryster på hovedet.

Hun har fået en opkrævning på 30 øre af Skat, der skal betales inden 12. februar 2024.

»Det er totalt latterligt at få en opkrævning om, at skulle betale 30 øre i skat. Det er grotesk,« siger Susanne Hansen, der bor i Videbæk, der ligger mellem Herning og Ringkøbing.

Årsagen til opkrævningen er, at hun og manden for sent har betalt afgiften for deres bil i perioden 01.07 2022 til 31.12 2022.

Her er opkrævningen fra Skat til Susanne Hansen. Foto: Privat Vis mere Her er opkrævningen fra Skat til Susanne Hansen. Foto: Privat

Afgiften var på 1320 kroner, og da hun betalte den for sent, har Skat altså vurderet, at hun et år senere skal opkræves en rente, der løber op i 30 øre.

»Jeg er førtidspensionist, så vi skal jo spare, hvor der spares kan, men selvfølgelig kan jeg betale de 30 øre til Skat,« siger hun og tilføjer:

»Det er bare princippet i, at der sendes sådan en opkrævning. Jeg spurgte min mand, om vi skulle lade være med at betale. Men så sagde han 'nej, betal den nu, ellers stopper de ikke med at sende regninger'.«

Og hvis ikke de 30 øre betales til tiden, så vil sagen da også ende hos Gældsstyrelsen.

Tidligere i dag har Tomas Karlsbjerg fortalt, hvordan han har fået en opkrævning fra Skat på 8 øre.

Præcis ligesom Susanne Hansen skyldes det, at han har betalt den halvårlige bilafgift i andet halvår af 2022 for sent.

»Det er fuldstændig absurd,« sagde han til B.T.

B.T. har bedt Skattestyrelsen kommentere på, at Susanne Hansen har fået en opkrævning på 30 øre.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat. Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter,« skriver Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen i en mail.

Præcis samme svar han kom med som kommentar til, at Tomas Karlsbjerg har fået en skatteopkrævning på 8 øre.