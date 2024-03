Tomas Karlsbjerg har svært ved at forstå, at det overhovedet er muligt.

»Det er fuldstændig absurd,« siger han og ryster på hovedet.

Årsagen er, at han i sin eBoks har fået en opkrævning fra Skat, der lyder på 0,08 kroner.

Altså otte øre.

Her er den toppen af den indkrævning Thomas Karlsbjerg har fået fra Skat. Foto: Privat Vis mere Her er den toppen af den indkrævning Thomas Karlsbjerg har fået fra Skat. Foto: Privat

Helt konkret drejer det sig om, at han i december 2022 skulle have betalt en afgift for sin bil på 340 kroner for perioden fra 01.07. 2022 til 31.12.2022.

Det missede han at betale til tiden, og nu et år efter, hvor regningen forlængst er betalt, har Skat så beregnet, at han skal betale otte øre i rente for den forsinkede betaling.

'Betaler du ikke beløbet senest den 15.02.2024, sender vi beløbet videre til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Du får ikke yderligere besked, inden vi før beløbet videre til inddrivelse,' skriver Skat i sidste del af opkrævningen.

Thomas Karlsbjerg, der er chef på en minigolfbane i Gudhjem på Bornholm, har intet imod at betale de otte øre.

»Det er vanvittigt, at der bruges energi på at sende så små regninger ud til folk. Skat har alle muligheder for at trække pengene fra min næste lønudbetaling. Man kunne godt have en bagatelgrænse,« siger han.

B.T. har spurgt Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, om der ikke er en grænse for, hvor lavt et beløb Skat opkræver hos folk.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat,« svarer Sune Thvilum-Kannegaard på mail og tilføjer:

»Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter.«

Thomas Karlsbjerg, hvis man ikke har betalt den skat, man skylder, så er det vel meget rimeligt, Skat forsøger at få pengene ind, selv om det er små beløb?

»Jo, jo, de skal da også have alle deres 8 øre. Det er ikke, fordi det er noget, jeg vil løbe fra. Jeg mener bare, at de har rig mulighed for at tage pengene på vejen fra min arbejdsgiver til min bank,« siger han.

Han opfordrer til, at kommer en bagatelgrænse for, hvad Skat kan inddrives.

»Man må kunne indføre en minimumsgrænse for beløb, der opkræves fra Skat,« slutter han.