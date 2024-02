62-årige Karsten Sølver Ørum kan ikke lide at åbne breve fra Skattestyrelsen. Han »hader dårlige nyheder,« som han siger.

I går fik han endnu et brev fra Skat, og som han altid gør, bad han sin kæreste om at åbne det.

Men da hun åbnede brevet, begyndte hun at grine. Karsten Sølver Ørum fik tilsendt en regning på fire øre med posten for en 'for sent betalt periodisk afgift' på sin veteranmotorcykel.

»For det første ved jeg slet ikke, hvorfor jeg fik en regning, da jeg betalte samme dag, som fristen lød på,«

»Det er dybt godnat, at Skattestyrelsen betaler 25 kroner for at sende brevet med en regning på fire øre,« siger Karsten Sølver Ørum til B.T.

Han understreger, at han selvfølgelig vil betale sine regninger, men han synes, at reglerne i dette tilfælde er for perfide.

B.T. har spurgt Skattestyrelsen, hvad det koster at oprette og udsende en opkrævning for Skattestyrelsen digitalt i e-Boks. Vi har endnu ikke fået svar, men det ligger klart, at det koster 25 kroner at sende et brev.

Altså 625 gange mere, end hvad Karstens regning lød på.

B.T. har spurgt Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, om der ikke er en grænse for, hvor lavt et beløb Skat opkræver hos folk.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat,« svarer Sune Thvilum-Kannegaard på mail og tilføjer:

»Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter.«

B.T. har talt 44 tips sammen, som vi har modtaget på baggrund af artiklerne. De 44 borgere har sammenlagt fået småregninger for 19,45 kroner.

