Listen af borgere, der har fået ret så aparte opkrævninger fra Skat, vokser.

Nu kan Per Rosenmeyer Hjortshøj fra Lystrup ved Aarhus fortælle, hvordan han spærrede øjnene gevaldigt op, da opkrævningen fra Skat dukkede op i eBoks.

Han fik i sidste måned en besked om, at han skylder Skat 38 øre.

Det skulle han betale i rente, fordi han for sent havde betalt en afgift på 829,89 kroner for sin bil i andet halvår af 2022.

Her er beskeden fra Skat. Foto: Privat

Per Rosenmeyer Hjortshøj er målløs over, at der hos Skat bruges ressourcer på at sende en opkrævning for så lille et beløb.

»Det er ikke tænkt igennem, og spild af tid, at der bruges ressourcer på at sende opkrævninger i den størrelse,« siger han.

Per Rosenmeyer Hjortshøj er tredje person, der står frem, fordi der er dukket en opkrævning op fra Skat for et beløb, der kan gøres op i ører.

Først var det Tomas Karlsbjerg, der torsdag kunne fortælle, at han lige har fået en opkrævning fra Skat på otte øre.

»Det er fuldstændig absurd,« sagde han til B.T. og rystede på hovedet.

Og så har Susanne Hansen fortalt, hvordan hun fornylig har fået en opkrævning fra Skat på 30 øre.

»Det er totalt latterligt og grotesk,« sagde hun til B.T.

Altså har de tre personer fået opkrævninger på otte, 30 og 38 øre.

Altså tilsammen 76 øre, når opkrævningerne fra Skat til Thomas Karlsbjerg, Susanne Hansen og Per Rosenmeyer Hjortshøj lægges sammen.

Og alle tre har også fået besked på, at inddrivelsen af pengene overdrages til Gældsstyrelsen, hvis ikke beløbet overføres i løbet af en kort periode.

Meldingen fra Skattestyrelsen er fortsat, at der ikke er nogen grænser for, hvor små beløb Skat opkræver.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat. Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter,« skriver Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i en mail.

Præcis ligesom de to andre mener Per Rosenmeyer Hjortshøj, at der skulle indføres en bagatelgrænse for det beløb, der indkræves fra Skat.