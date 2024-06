Dansk Folkepartis Anders Vistisen var i maj 2023 på en tur til Ungarn hos en organisation med tætte bånd til den kontroversielle ungarske premierminister Viktor Orbán.

Samtidig har DF-spidskandidaten til EP-valget undladt at registrere, at han deltog i konferencen Conservative Political Action Conference i Budapest.

To andre politikere i Europa-Parlamentet, Robert Roos og Gerolf Annemans, der deltog i samme konference, har derimod offentliggjort oplysninger om deres deltagelse i turen.

Det er EU-parlamentarikerne ifølge EUs regler forpligtede til at gøre, hvis de deltager i møder eller arrangementer, som andre betaler for.

På deres oplysninger kan man se, at deres deltagelse i konferencen er betalt af Miklós Szánthó.

Miklós Szánthó er leder af Center for Fundamental Rights, der afholder konferencen i Ungarn, og han er kendt som en mangeårig trofast støtte af Ungarns præsident, Viktor Orbán.

Den nationalkonservative Viktor Orbán er en kontroversiel politiker på den europæiske politiske scene. Han er kendt for at være Putin-venlig og imod militær støtte fra EU til Ukraine, og han stiller sig ofte på tværs, når der skal træffes beslutninger, som kræver enstemmighed i EU.

Han er også blevet kritiseret for forsøg på at underminere domstolenes uafhængighed og den frie presse.

B.T. har fredag forsøgt at få svar fra Anders Vistisen på, om han i lighed med de to andre deltagere, der har offentliggjort oplysninger, fik sin tur til konferencen betalt.

»Jeg kan ikke helt huske, hvordan rejsen blev betalt, og jeg har ikke mulighed for at finde ud af det med så kort varsel. Som jeg umiddelbart husker det, er rejsen til Ungarn dog betalt af Europa-Parlamentet inden for reglerne af rejser til konferencer,« siger Anders Vistisen i et skriftligt citat.

Han forklarer ikke videre, hvorfor rejsen ikke fremgår af hans offentlige aktiviteter i Europa-Parlamentet, men skriver i en mail fra Dansk Folkepartis pressechef, at den ungarske organisation til partiet siger, at de ikke har betalt for Vistisens deltagelse.

»De ville dog undersøge det nærmere og vende tilbage,« lyder det videre.

EU har et såkaldt åbenhedsregister, hvor politikerne opfordres til at offentliggøre, hvilke organisationer, foreninger og firmaer de holder møder med.

Heller ikke her fremgår Vistisens deltagelse i konferencen i Ungarn.

Det er uklart præcist, hvordan Center for Fundamental Rights i Ungarn, der arrangerede konferencen Vistisen blev inviteret til, er finansieret.

Det undersøgende ungarske medie Atlantzo har dog rapporteret, at tænketanken får tilført flere millioner euro fra Viktor Orbáns regering hvert eneste år, og gennem dokumenter fra Orbáns regering har mediet afdækket, at tænketanken også har fået tilført penge specifikt afsat til at holde konferencer for.

»Orbán har generelt brugt mange penge og meget politisk energi på at sætte sig på alle dele af både lovgivningen, men også frie medier og forskning i Ungarn,« siger Iben Iben Tybjærg Schacke-Barfoed, der er analytiker hos Tænketanken Europa.

Hun kender ikke til den specifikke finansiering bag Center For Fundamental Rights, men forklarer, at Viktor Orbán og hans regering også i forhold til tænketanke og ngo’er har taget stadig mere styring de senere år.

»Det er gælder for alle dele af det ungarske samfund. Vi har set, at Orbán har finansieret andre tænketanke og lukket ned for dem, han ikke ønskede,« siger Iben Iben Tybjærg Schacke-Barfoed.

CAPC konferencen er en europæisk udgave en af tilsvarende amerikansk konference arrangeret af American Conservative Union (ACU). I USA fik konferencen i 2024 blandt andet besøg af den tidligere præsident Donald Trump, og hans tidligere chefideolog Steve Bannon har også deltaget.