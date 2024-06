Dansk Folkepartis Anders Vistisen har igennem længere tid ved hjælp af en advokat forsøgt at true en ekspert til ikke at udtale sig om, hvorvidt Vistisens annoncer på sociale medier er i strid med reglerne for brug af EU-midler.

Sådan lyder det nu fra eksperten, forskningslektor og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch, der fortæller om et »rystende« og helt uhørt« forløb, der strækker sig over flere måneder.

Et forløb, som ifølge Buch er et klokkeklart forsøg på at true og intimidere ham til ikke at udtale sig.

»Jeg har i 30 år medvirket i tusindvis af historier, og jeg har aldrig oplevet nogle lignende. Allerede før en artikel er blevet bragt, eller før Vistisen ved, hvad jeg har udtalt, modtager jeg intimiderende mails med anklager om injurier og ærekrænkelser. Jeg oplever det som en klar trussel,« siger han.

Anders Vistisen afviser kritikken og mener, at hans advokat blot har rettet en høflig henvendelse til Buch.

Den 17. januar 2024 modtager Roger Buch gennem en journalist på Berlingske den første mail fra advokat Carlo Siebert på vegne af Anders Visitsen, der er Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget.

Siebert har speciale i medieret og injuriesager og har i mange år været fast advokat hos Ekstra Bladet. Han er også lige nu advokat for Amira Smajic fra TV 2s dokumentar 'Den sorte svane'.

Mailen fra advokaten kommer, efter at Berlingske har talt med Roger Buch i forbindelse med arbejdet på en mulig historie om, hvorvidt en række annoncer fra Vistisen overholder de gældende regler.

Politikerne må nemlig ikke bruge EU-midler til at finansiere annoncer, der har karakter af partipolitisk kampagne eller valgkamp.

En række af billederne på Anders Vistisens Facebook-annoncer bærer logoet for DF'erens gruppe i Europa-Parlamentet, ID-gruppen, i annoncens højre hjørne.

For at kunne få økonomisk støtte fra EU skal annoncer bære EP-gruppens logo i højre hjørne.

Det har man blandt andet set hos SF, der i første omgang havde finansieret en stor reklamekampagne med SF-profilerne Margrete Auken og Kira Marie Peter-Hansen med EU-midler. Efter det kom frem i en artikel i Frihedsbrevet, hvor Roger Buch også udtalte sig, valgte partiet at lade partikassen betale i stedet.

I juni modtager Roger Buch endnu en mail fra advokat Carlo Siebert på vegne af Anders Vistisen efter at Berlingske har arbejdet videre med historien.

»Jeg kan oplyse, at jeg er instrueret om at gå videre med sagen, om nødvendigt ved domstolene hvis der fremsættes beskyldninger mod min klient, som er usande eller savner et tilstrækkeligt faktuelt grundlag,« skriver Carlo Siebert i mailen til Roger Buch.

Roger Buch undrer sig over Anders Vistisens »meget voldsomme« fremgangsmåde, som han mener er et forsøg på at presse både ham til ikke at udtale sig og medierne til at lægge historier ned.

»I stedet for at true med advokater, kunne man bare, som flere partier har gjort før, lægge frem, hvem der har betalt. Det gør partierne normalt, når der har været lignende historier. Det mest enkle, hvis man så gerne vil have fakta frem, ville være selv at lægge tal på bordet. Det vil han ikke,« siger Roger Buch.

Han forklarer, at han gennem årene har udtalt sig som ekspert i en flere lignende historier om muligt misbrug af EU-midler, og at han aldrig før har oplevet, at partierne ikke ville oplyse, hvem der betalte for deres annoncer i lignende sager.

Roger Buch er forskningslektor og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og har i mange år været brugt i medierne som ekspert i blandt EU-støtte til politiske kampagner. Foto: DMJX Vis mere Roger Buch er forskningslektor og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og har i mange år været brugt i medierne som ekspert i blandt EU-støtte til politiske kampagner. Foto: DMJX

»Derfor udtaler jeg, på baggrund af at jeg har kigget på mere end 50 af Vistisens Facebook-reklamer igennem, at jeg vurderer, at mange af dem, der bærer ID-gruppens logo, helt klart ikke er inden for reglerne, hvis de er betalt med EU-midler,« siger Roger Buch.

Han fortsætter:

»Anders Vistisen og advokaten nægter at bidrage med fakta om, hvorvidt der er betalt med EU-midler eller ej. I stedet bruger de tiden på at sidde og sende intimiderende mails til mig, hvor de efterlyser fakta. Samtidig med at de konsekvent ikke vil svare på det centrale, nemlig hvem, der betaler,« siger Roger Buch.

B.T. har den seneste uge gentagne gange forgæves forsøgt at få svar fra Dansk Folkeparti på, hvor de mange penge, Anders Vistisen det seneste år har brugt på annoncer på Facebook, egentlig kommer fra.

Vistisen har nemlig allerede i 2023 brugt flere penge på Facebook end nogen anden dansk politiker, og han har brugt mere end hele partier som Socialdemokratiet og Liberal Alliance.

Også i 2024 har Anders Vistisen brugt flere hundredtusinder kroner på Facebook-annoncer.

Vistisen selv har i en nylig video på Facebook sagt, at han og Dansk Folkeparti ikke ligesom mange andre partier modtager økonomiske bidrag fra erhvervslivet at lave kampagner for.

Samtidig havde Dansk Folkeparti sidste år et underskud i partiregnskabet på i alt 6.177.194 kroner.

Dansk Folkepartis Anders Vistisen nægter fortsat at svare konkret på, hvor pengene til hans Facebook-annoncer stammer fra. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Dansk Folkepartis Anders Vistisen nægter fortsat at svare konkret på, hvor pengene til hans Facebook-annoncer stammer fra. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I stedet for at svare spørgsmål om, hvordan Vistisen betaler for sine Facebook-annoncer, modtager B.T. flere mails fra Dansk Folkepartis pressechef, Erik Møller, hvor han blandt andet forlanger at få oplyst navne på de eksperter, B.T. har talt med.

»Vi forventer at høre fra dig igen, hvis du imod forventning forventer at publicere kritikken,« lyder det afsluttende i mailen fra pressechefen.

Anders Vistisen selv har ikke villet stille op til interview om sagen.

Efter flere dages forgæves forsøg få svar fra Dansk Folkeparti på, hvem der betaler for Anders Vistisens Facebook-annoncer og på, hvem der betaler for annoncerne med ID-gruppens logo, skriver pressechefen i en mail, at »der er brugt penge på annoncering fra flere forskellige puljer. Det omfatter partiets egne midler, borgerbidrag, oplysningsmidler og Anders’ egne midler.«

På trods af gentagne forespørgsler har Dansk Folkeparti ikke villet oplyse, hvilket puljer, der er tale om, og hvor mange penge, de forskellige bidrag dækker over.

Igennem flere mails har B.T. blot fået oplyst, at én specifik annonce fra Anders Vistisen på Facebook med ID-logoet i højre hjørne ikke er betalt med EU-midler.

B.T. har forelagt Roger Buchs kritik og citater for Anders Vistisen.

»Vi kunne se, at Berlingske og Roger Buch var på vej med en historie med en række faktuelt forkerte oplysninger. Derfor bad jeg min advokat høfligt om at gøre Roger Buch opmærksom på de fejl, som fremgik af deres historie. Jeg synes egentlig, det er det mest ordentlige at advare folk, inden de bliver spændt for en journalistisk vogn,« lyder det i en mail sendt fra Dansk Folkepartis pressechef.

»Det seneste halve år har Roger Buch kritiseret såvel Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet for at bruge BG-400 midler i strid med reglerne. I ingen af de tilfælde har EU-systemet været enig i Buchs vurderinger,« lyder det videre i mailen.

Carlo Sibert oplyser til B.T., at han ikke har noget at tilføje til Dansk Folkepartis udlægning af sagen.

Roger Buch har mildest talt ikke megen forståelse for Anders Vistisens forklaring.

»For det første – det er hverken 'høfligt' eller 'ordentligt', at true folk med retssager, hvis de vurderer et juridisk spørgsmål anderledes end en selv,« siger Roger Buch og fortsætter:

»Det er derudover helt ny viden, at EU-systemet skulle have givet grønt til de her annoncer. Hvis de har, er det da underligt, at eksempelvis SF har betalt penge tilbage til EU. Jeg ville meget gerne se dokumentation fra Anders Vistisen for, at dét skulle være rigtigt,« siger Roger Buch.