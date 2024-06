Den forestående sommerferie bliver den sidste uden klimaafgifter på flybilletten.

Og det kan betyde op til 410 kroner ekstra i rejsens pris i fremtiden. Altså pr. person.

Det skriver Finans.dk, efter at loven om en fremtidig klimaafgift på flybilletter tidligere i denne uge blev vedtaget.

Ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) samt ifølge lovforslaget vil passagerafgiften i gennemsnit betyde en ekstraregning på cirka 70 kroner i 2025 pr. billet for at stige gradvist til 100 gennemsnitlige kroner pr. 2030.

Men som der også står samme sted:

'Afgiften vil afhænge af, hvor lang flyrejsen er. Det betyder, at afgiften vil være lavest på indenrigsrejser og rejser inden for Europa og højest på lange rejser.'

Det afhængig altså af destinationen.

Og ifølge Finans.dk er der på de længere rejser tale om en afgiftssats, der er mærkbart højere end de 70-100 kroner, som hele tiden nævnes som gennemsnitligt referencepunkt.

Klimaafgifterne kommer oveni de mange andre afgifter på eksempelvis kufferter, som mange flyselskaber har. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Klimaafgifterne kommer oveni de mange andre afgifter på eksempelvis kufferter, som mange flyselskaber har. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mediet skriver, at:

Rejser til USA og Canada udløser 250 kroner i klimaafgift næste år – og 310 kroner i 2030.

Rejser til Thailand og Australien udløser 300 kroner i klimaafgift næste år – og 410 kroner i 2030.

De mange ekstra penge i statskassen skal bruges til 'den grønne omstilling af indenrigsluftfarten og en forhøjelse af ældrechecken', står der i lovforslaget.

I alt vil der med den nye passagerafgift ifølge skatteministeriets beregninger kommer lige over seks milliarder kroner ekstra i kassen bare for 2025-2030.

De nye afgifter vil blive indført 1. januar 2025 og gælder for alle passagerer over to år.

