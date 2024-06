»Jeg må sige, at det ryster os alle sammen, der er tæt på hende.«

Ordene kommer fra miljøminister Magnus Heunicke fredag aften ovenpå et overfald mod statsminister Mette Frederiksen på Kultorvet fredag aften.

Politiet bekræfter, at der er sket et overfald mod statsministeren, og at en mand er blevet anholdt.

Miljøministeren fortæller, at Mette Frederiksen er chokeret over overfaldet.

»Jeg må sige, at det ryster os allesammen, der er tæt på hende. Sådan noget må ikke ske i vores smukke, sikre og frie land,« skriver Magnus Heunicke på X.

»Vi har alle et ansvar for at passe på hinanden og de værdier, vores land er bygget på.,« tilføjer han blandt andet.

Magnus Heunicke sender samtidig en opfordring:

»Lad os tage klart og skarpt afstand og i stedet rykke sammen og passe på hinanden. Uanset politiske uenigheder, valgkamp mm. Det her er grimt og uacceptabelt,« skriver Magnus Heunicke.

»Lad os vise, at Danmark er meget bedre,« opfordrer han.

Adskillige andre politikere fra begge fløje har ovenpå overfaldet ligeledes reageret med vrede og chok på X.

Du kan følge B.T.s dækning af sagen om overfald mod Mette Frederiksen her.