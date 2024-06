Christopher Juul Jensen kommer ikke til at køre flere etaper i Critérium du Dauphiné i denne omgang.

Den danske cykelrytter er nemlig blevet syg forud for lørdagens 7. og næstsidste etape.

Det oplyser hans hold, Jayco, til TV 2 Sport.

»Han føler sig ikke tilpas. Han var lidt syg her til morgen, så han starter ikke i dag,« siger sportsdirektør Rafael Valls, og tilføjer, at de ikke ønsker at presse rytterne mere end højst nødvendigt.

Danskeren er allerede taget i lufthavnen for at rejse hjem til Danmark, fortæller sportsdirektøren.

34-årige Christopher Juul var som så mange andre i løbet i gang med at pudse formen af frem mod Tour de France. Etapeløbet Critérium du Dauphiné er kendt som et af de vigtigste optaktsløb til verdens største cykelløb.

Men den erfarne hjælperytter må altså undvære løbets to sidste etaper, der byder på godt med stigninger.

På 3. etape var Christopher Juul i udbrud, men den loyale hjælper kom aldrig for alvor i nærheden af en etapesejr.

Hvis han bliver udtaget til sommerens Tour de France, vil det være syvende gang i karrieren, han skal prøve kræfter med den franske grand tour.

Alle gange har været for det australske Jayco-hold, der har skiftet navn flere gange undervejs. Han har kørt for holdet siden 2016, hvor han også fik sin Tour-debut.

Danmark er fortsat repræsenteret i Critérium du Dauphiné ved Jakob Fuglsang, Andres Kron, Magnus Cort, Jonas Gregaard, Mads Pedersen, Anthon Charmig og Casper Pedersen.

Ingen danskere blander sig dog i kampen om den samlede sejr i det franske løb, hvor Primoz Roglic fører efter de første seks etaper.