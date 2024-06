»Der kommer en dame og sætter sig og bestiller en kop kaffe og sætter sig ude på bordet ude på hjørnet.«

Bar manager Søren Kjærgaard på Kulbar på Kultorvet så statsminister Mette Frederiksen i øjeblikkene efter, at hun var blevet overfaldet.

»Så kommer Mette Frederiksen gående,« fortsætter Søren Kjærgaard.

Det har hun gjort andre gange også, og på det tidspunkt er det ikke gået op for Søren Kjærgaard, at statsministeren netop har været offer for et overfald. På det tidspunkt er klokken cirka 17.55.

Men herfra går det stærkt.

»Hun sætter sig ned, hilser lige på veninden, og så går der 30-40 sekunder, måske endda kortere, hvorefter der kommer tre-fire PET-mænd, går jeg ud fra, klædt i jakkesæt og får hende op og videre, mens jeg kan høre, at der er blevet foretaget en anholdelse,« siger Søren Kjærgaard.

Hvordan ser Mette Frederiksen ud på det tidspunkt? Kan man se, at hun er kommet til skade?

»Hun havde ikke nogen fysiske skader, som jeg kunne se det. Hun var lidt mere travl og hektisk i sine bevægelser og adfærd i forhold til, hvordan hun plejer at være, når hun kommer gående på en almindelig dag,« forklarer Søren Kjærgaard.

Søren Kjærgaard så Mette Frederiksen efter overfaldet. Foto: Peter Astrup

Søren Kjærgaard forklarer, at han så Mette Frederiksens ansigt og han kunne ikke se nogle synlige skader.

»Hun kunne godt have virket lidt rystet. Det kunne hun nok godt.«

»Men jeg bed ikke meget mærke i det, fordi der lige pludselig skete en hel del. Der var pludselig fem mennesker rundt om bordet, og så blev hun ført videre,« fortæller han.

Herefter blev Mette Frederiksen ført ud midt på Kultorvet, hvor hun satte sig ind i en bil og blev kørt væk, fortæller Søren Kjærgaard.

