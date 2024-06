En dagligvarekæde er løbet med en velfortjent sejr i B.T. s pristjek på økologiske produkter.

For selvom kæderne ligger tæt i toppen, er der flere parametre, hvor vinderen er overbevisende.

Glæden er da heller ikke til at tage fejl af, da B.T. overbringer nyheden.

»Det er fantastisk. Vi forsøger allesammen hele tiden at være billigst, eller være på plads på priserne,« siger indkøbsdirektør i Rema 1000, Anders René Jensen.

Sådan gjorde vi B.T. besøgte mandag den 29. Maj ni supermarkedskæder og registrerede priser på 15 økologiske varer. Dette skete ved fotodokumentation af butikkens prisskilte. I et varehus - Føtex - tjekkede vi desuden 15 ekstra varer, som ikke var økologiske for at lave en sammenligning. B.T. er gået efter billigste varianter og priser i pristjekket. Der er ikke kampagnepriser med i dette pristjek. B.T. har sendt prisskemaerne i høring hos de ni supermarkedskæder. I den forbindelse fik B.T. rettelser tilbage, og der er taget stilling til samtlige kommentarer fra kæderne – og der er i nogle tilfælde rettet, i andre ikke. Der er fra B.T.s side blevet omregnet fra en anden vægt i skemaet i nogle tilfælde, hvis kæden ikke havde varen i den angivne vægt. Fordelen ved et pristjek, hvor kampagnepriser ikke indgår, er, at du får et billede af, hvad varerne normalt ville koste. Derfor kan du også få en fornemmelse af, hvor eksempelvis tilbudspris placerer sig i forhold til, samt hvor konkurrencedygtige kæderne er på deres normale prisniveau. Ulempen ved et pristjek, hvor kampagnepriser ikke indgår, er, at kunder, der handlede samme dag i samme butikker, kan have oplevet, at deres kurv reelt var billigere.

»Så det er jo et stort fokusområde- især som discountkæde.«

B.T. var i dette pristjek i ni dagligvarekæder og tjekke prisen på deres økologiske varer.

Her viste opgørelsen, at det er Rema 1000, som er den billigste. Vi startede ud med at teste flere varer, men endte med færre, da de ikke fandtes i alle kæderne.

Rema 1000 var dog også en af de butikker, som havde flest af de pristjekkede varer.

Sortimentet er også et fokusområde, såvel som prisen er det, lyder det fra indkøbsdirektøren.

»Jeg tror, vi har lidt over 400 økologiske varer, og der er selvfølgelig varer, som vi jo hele tiden kigger ind i, om vi burde have,« siger Anders René Jensen.

»Vi har måske ikke så mange varianter af de forskellige varer. Men sørger for at arbejde mere med bredde.«

Indkøbsdirektøren forklarer, at det er en balancegang imellem at have et godt sortiment til kunderne, men også kun at have de varer, som bliver taget ned af hylderne.

Ellers ender det i madspild og dermed også en omkostning for butikkerne.

Hos Rema 1000 prøver de at skære mellemledene væk, så de fortsat kan have billige økovarer.

Se her, hvor de placerer sig:

Hør hele fortællingen om pristjekket - og perspektiverne i det - i det seneste afsnit af podcasten Spar Kassen. Hør også hvor stor prisforskellen er på en kurv med økologiske varer og konventionelle varer.

