Statsministerens planlagte deltagelse i arrangementer lørdag er aflyst, oplyser Statsministeriet.

Det slag, statsminister Mette Frederiksen (S) blev ramt af på Kultorvet fredag, har forårsaget et lettere piskesmæld.

Det oplyser Statsministeriet lørdag formiddag til Ritzau i en skriftlig meddelelse.

- Statsminister Mette Frederiksen blev efter slaget i går kørt til tjek på Rigshospitalet. Slaget har forårsaget lettere piskesmæld, skriver ministeriet.

Statsministeren er herudover i god behold, men er rystet over hændelsen, oplyser ministeriet videre.

Mette Frederiksens planlagte deltagelse i arrangementer lørdag i Herlev, Rødovre, Roskilde, Holbæk og Slagelse er desuden aflyst.

Statsministeriet oplyste fredag aften klokken 20.41 til Ritzau, at Mette Frederiksen var blevet slået af en mand på Kultorvet.

Kort efter bekræftede Københavns Politi, at der havde været en hændelse på Kultorvet, der involverede statsministeren.

Øjenvidner har ifølge mediet B.T. fortalt, at en mand gav Mette Frederiksen et kraftigt skub, da hun kom gående fra Nørreport i retning mod Strøget. Manden kom gående i modsat retning.

Statsministeren væltede til siden, har to vidner berettet om hændelsen, men hun faldt ikke til jorden.

Umiddelbart efter hændelsen blev en 39-årig formodet gerningsmand anholdt.

Han vil lørdag omkring klokken 13 blive fremstillet for en dommer ved Retten på Frederiksberg, oplyser Københavns Politi lørdag morgen.

I retsmødet vil dommeren afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Mette Frederiksen har den seneste tid været på kampagne med Socialdemokratiets spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Christel Schaldemose, forud for valget søndag.

Christel Schaldemose oplyste fredag aften til Ritzau, at det ikke var i forbindelse med Schaldemoses kampagne, at Mette Frederiksen var på Kultorvet.

Flere danske og internationale politikere har fredag aften og lørdag formiddag fordømt hændelsen og sendt deres tanker til Mette Frederiksen.

Det gælder blandt andet folketingets formand Søren Gade (V).

- Jeg er forfærdet over, at nogen i Danmark kan finde på at angribe statsministeren på åben gade midt i København.

- Det er aldeles uhørt og helt uacceptabelt, at man som politiker ikke kan færdes frit, uden at man risikerer at blive udsat for noget så modbydeligt, skrev han i en udtalelse natten til lørdag.

