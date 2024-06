Mandag aften viser DR første afsnit af dokumentaren 'Sexisme i musikbranchen', skriver Berlingske.

Allerede før den løber over skærmen har dokumentaren skabt stor debat – og været genstand for en retssag.

Københavns Byret afgjorde i kendelse lørdag, at der ikke nedlægges forbud mod DR-dokumentaren, hvilket entertaineren og multikunstneren Martin Brygmann havde anmodet om.

»Vi har gjort alt efter bogen, og det ligger også meget klart udtrykt i dommens præmisser. De forhold, der fremsættes i dokumentaren og som er kritisk karakter, er forelagt i god tid og de kritiserede parter har haft rig mulighed for at svare,« siger DRs nyhedschef, Thomas Falbe, til Berlingske.

Han mener, at ønsket om at nedlægge fogedforbud har karakter af 'forhåndscensur' og understreger, at der er fuld anonymitet i dokumentaren.

Dokumentaren – som er i to afsnit – skulle angiveligt have været undervejs i flere år.

Ifølge Berlingske handler dokumentaren om strukturel sexisme i musikbranchen baseret på rapporter fra 2022.

Det vides ikke, hvilken rolle Martin Brygmann spiller i dokumentaren.

Hans advokat Heidi Højmark Helveg sendte en pressemeddelelse ud gennem Ritzau torsdag, hvor hun skriver, at indholdet krænker hendes klients 'fred og ære'.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Martin Brygmanns advokat, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Præcis hvornår første afsnit af 'Sexisme i musikbranchen' løber over skærmen mandag aften er endnu uvist. Den fremgår i skrivende stund endnu ikke i DRs programoversigt.