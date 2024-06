Det har været det helt store samtaleøjeblik på sociale medier dagen efter 80-års markeringen af D-dag i franske Normandiet.

Den amerikanske præsident Joe Biden kom lynhurtigt i centrum, da han blev fanget af kameraet, mens han skulle sætte sig ned. Men noget stemte ikke helt.

De var hurtige til at gribe øjeblikket fra republikansk side.

»Akavet,« lyder det helt kort fra X-profilen RNC Research, der styres af Donald Trumps genvalgskampagne.

Netop det klip af Joe Biden, som i Normadiet foran en masse veteraner og ved siden af den franske præsident Macron bukker sig ned, som om han leder efter en stol, der ikke findes, er blevet delt et utal gange.

Ofte er det fra republikanske eller konservative X-profiler. Og nærmest hver gang er det med en lignende ordlyd om, at den amerikanske præsident er gammel, forvirret, måske senil og uanset hvad uegnet til at lede USA.

Et eksempel er Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr.

»Har der nogensinde været et øjeblik, hvor amerikanerne fandt ud af, hvor pinligt de tager sig ud på verdensscenen? Opmuntrer den her form for inkompetence og svaghed vores fjender til at handle, som de har gjort? Selvfølgelig gør det!« skriver Trump Jr.

Inden vi vender tilbage til Joe Bidens øjeblik med stolen, skal ret være ret.

Øjeblikket, hvor Joe Biden begyndte at sætte sig ned. Foto: AP

Torsdagen i Normandiet var en dag, hvor Joe Biden flere gange blev fanget i øjeblikke, hvor han så ud til at være forvirret eller ikke vide, hvad han skulle gøre.

Og det er rigtig skidt for den 81-årige demokratiske præsidentkandidat.

Gennem efterhånden lang tid er han blevet angrebet af sine modstandere – ikke mindst Donald Trump – for at være for gammel til at bestride præsidentposten.

Det er nærmest blevet en fast gimmick under den dømte kriminelle præsidentkandidats valgmøder at lave grin med det, der beskrives som Joe Bidens mentale udfordringer.

Senest kunne avisen The Wall Street Journal i en stort anlagt artikel beskrive, hvordan en række anonyme kilder – heraf hovedsageligt republikanske – har set bekymret til, mens Joe Biden under lukkede møder har virket til at stå af og have svært ved at komme frem til selv de mest simple pointer uden brug af sine noter.

Biden-kampagnen har hele tiden benægtet, at den 81-årige præsident skulle have mentale problemer, være senil eller blot være for gammel.

Men som mediet Axios tidligere har beskrevet, så har Bidens-kampagnen fokus på, at præsidenten ikke må virke for gammel.

Joe Biden sammen med den franske præsident Macron og de to præsidentfruer, Jill Biden og Brigitte, i Normandiet på markeringen af 80-året for D-dag. Foto: Daniel Cole/EPA/Ritzau Scanpix

Blandt andet sørger man fra kampagnens side for, at han oftere har mere skridsikre sko på og ikke laksko med glat bund, så han eksempelvis undgår at snuble eller falde, hvilket kan bruges mod præsidenten i valgkampen.

Og så tilbage til Joe Bidens øjeblik med stolen i Normandiet.

For der er et klart 'men', til den her historie.

Det klip, som Trump-kampagnen har delt af den amerikanske præsident, afsluttes på en måde, der er meget fordelagtig for dem, som gerne vil turnere med en historie om, at Biden ikke aner, hvad han har gang og nærmest ikke kan finde ud af at sætte sig ned.

For hvor RNC Research-profilens videoklip ender, der kan man ved at finde en lidt længere udgave – som man kan se i toppen af denne artikel.

Og her efterlades man trods alt med et andet indtryk. For Joe Biden formår faktisk at finde den stol umiddelbart bag ham, som er stillet frem.

Dermed er ovenstående historie et glimrende eksempel på, hvor beskidt den amerikanske valgkamp allerede er blevet fem måneder inden valget til november.

Et meget bedre syn på Joe Bidens mentale helbred kommer vi formentlig til at få 27. juni.

Her er der aftalt direkte duel mellem Donald Trump og Joe Biden.

Det dækker vi naturligvis direkte her hos B.T.