Manden, der sent fredag eftermiddag overfaldt statsminister Mette Frederiksen på åben gade i København, bør sendes bag tremmer i varetægtsfængsel.

Det vil Københavns Politi lørdag kræve, erfarer B.T.

Den 39-årige overfaldsmand blev anholdt klokken 17.50 fredag ved Kultorvet i København, hvor han ifølge øjenvidner gav Mette Frederiksen et kraftigt skub, da de var ved at passere hinanden til fods.

Umiddelbart efter blev han anholdt af de PET-folk, der døgnet rundt bevogter den danske statsminister.

Efter planen vil den anholdte omkring klokken 13 blive fremstillet i grundlovsforhør, som víl foregå i dommervagten ved Retten på Frederiksberg.

Ifølge anklager Taruh Sekeroglu ved Københavns Politi er der endnu ikke taget konkret stilling til, hvilken paragraf eller paragraffer, som den anholdte vil blive sigtet for i forbindelse med grundlovsforhøret.

»Vi skal lige læse papirerne nøje igennem inden grundlovsforhøret,« oplyser anklageren lørdag morgen til B.T.

Når en person bliver anholdt, skal den pågældende ifølge Grundloven inden 24 timer enten løslades eller fremstillet for en dommer i retten i grundlovsforhør.

Her skal dommeren så beslutte sig for en af tre muligheder: at fængsle den sigtede i varetægt, at forlænge anholdelsen i tre døgn eller at løslade den sigtede.

I et tweet på det sociale medie X oplyser Københavns Politi kort efter klokken 8, at man indtil videre ikke ønsker at komme med yderligere detaljer i sagen om overfaldet på Danmarks statsminister.

»Vi har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger,« lyder den kortfattede melding fra Københavns Politi.