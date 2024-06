67-årige Ole fra Frederikshavn er forsvundet på tredje døgn.

Nu er der nyt i sagen.

»Den tekniske efterforskning godtgør, at han har været tilstede i Frederikshavn midtby fredag formiddag. Vi leder efter ham med hundepatrulje her til formiddag ved havnen,« skriver Nordjyllands Politi på et sociale medie X.

Den savnede Ole blev sidst set i Frederikshavn 5. juni omkring klokken 17.

»Vi er dér, hvor vi begynder at blive en smule bekymrede,« sagde vagtchef Ole Buus til B.T. i går.

Lørdag kommer politiet – igen – med en opfordring til borgerne i Frederikshavn og omegn.

»Vi opfordrer stadig borgere, der har kendskab til hans færden, eller borgere, der har set han siden i går, om at henvende sig til politiet på (telefon, red.) 114,« skriver Nordjyllands Politi.

Ole beskrives som: