Fredag stod det klart, at Victor Nelsson ikke kommer med til EM-slutrunden for Danmark.

Den danske forsvarsspiller har døjet med smerter og en mindre skade, og det er altså dét, der fik landstræner Kasper Hjulmand til at fravælge Nelsson til EM-truppen.

I et Instagram-opslag sætter Nelsson nu ord på den ærgerlige situation.

»Jeg er knust over, at jeg ikke skal til EM med mit land. Jeg kom mig ikke så hurtigt over min skade, som jeg havde håbet,« skriver han og fortsætter:

»Jeg ønsker drengene og hele staben held og lykke. Jeg vil heppe på jer. Kom så, Danmark.«

Nelsson ville formentlig være klar til at spille ved EM, men Hjulmand fortalte på et pressemøde fredag, at fordi andre spillere i centerforsvaret også har døjet med småskader, ville han ikke løbe nogen risiko.

»Victor havde desværre en skade, der holdt ham ude af den sidste ligakamp, og han har døjet lidt med den skade i den sidste del af sæsonen. Han kunne først starte op og træne med støvler på i tirsdags.«

»Han er egentlig stadig et sted, hvor vi tror, han ville kunne blive klar til EM, men der er en lille usikkerhed omkring, hvordan skaden ville reagere, hvis der skete eller andet, og den usikkerhed ville jeg af med,« lød det blandt andet fra landstræneren.

Den danske anfører, Simon Kjær, er fortsat ved at kæmpe sig tilbage fra en skade, mens Andreas Christensen har haft problemer med akillessenen, der har holdt ham ude i månedsvis for sin klub, FC Barcelona.

Brentford-spilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen har erstattet Victor Nelsson i den endelig EM-trup.