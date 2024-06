Det populære danske folk-rockband Jonah Blacksmith har oplevet en del på landevejen igennem årene.

I videoen øverst afslører de to brødre, Thomas og Simon Alstrup, deres bedste og værste oplevelser - blandt andet om dengang, hvor der var så meget panik på, at Simon bagefter gav sig til at græde.

B.T. møder Jonah Blacksmith-brødrene på årets Northside Festival.

I videoen kan du også se dem afsløre deres yndlingshotel i Danmark, når de er på turné, få historien om dengang, de ramlede ind i en ketchup-krise og se en sød fangave, som Thomas stadig går med i dag.