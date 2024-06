Der er stadig intet spor efter den forsvundne Ole, og derfor kommer politiet nu med en opfordring i sagen.

Den 67-årige er ikke set siden onsdag.

Han kan befinde sig i Frederikshavn og omegn, oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

»Det er en formodning. Men hans telefon er slukket. Vi er dér, hvor vi begynder at blive en smule bekymrede,« siger vagtchef Ole Buus.

Politiet opfordrer borgere til at tjekke for skure, udhuse, garager og lignende for at se, om Ole kan gemme sig der.

Derudover leder politiets egne patruljer efter ham.

»Men det er som at lede efter en nål i en høstak. Vi har intet at gå efter, men vi leder med det, vi har,« tilføjer vagtchefen.

Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Nordjyllands Politi

Den savnede Ole blev sidst set i Frederikshavn 5. juni omkring klokken 17.

»De pårørende er helt forståeligt bekymrende for ham,« lød det i den forbindelse fra efterforskningslederen i sagen, politikommissær ved politiet i Frederikshavn Michael Karstenskov.

»Vi beder derfor alle borgere i især Frederikshavn og omegn, der måtte have set ham eller have andre informationer i sagen, om straks at ringe til os.«

Om signalementet af Ole siger politikommissæren:

»Man kan bide mærke i, at den savnede er ret høj og spinkel med stort skæg – så hans udseende er lidt karakteristisk.«

Konkret beskrives han som 185 centimeter høj med gråt og langt hår samt et stort skæg.

På tidspunktet for hans forsvinden var han formentlig iført en gul cykeltrøje og mørkeblå cowboybukser, oplyser politiet.

Hvis du ved noget i sagen, vil Nordjyllands Politi gerne høre fra dig.

De sidder klar på telefon 114.