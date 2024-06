En simpel Facebook-tråd får nu Anima til at skyde med skarpt mod Coop Ambas nye formand, Pernille Skipper.

En kritik, som Coop kalder »søgt.«

For godt en uge siden delte Pernille Skipper på sin Facebook-profil nyheden om, at Coop snart begynder at sælge hakket oksekød i poser fremfor plastikbakker. I tråden under den nyhed kom der et spørgsmål fra en følger.

»Hvornår bliver turbokyllingen udfaset?«

Det er Pernille Skippers svar på det spørgsmål, som giver anledning til kritik.

»Næste år efter planen,« skriver Pernille Skipper.

Strengt taget er det svar nemlig ikke korrekt.

I hvert fald ikke hvis man dykker ned i de målsætninger, Coop selv har meldt ud på egen hjemmeside.

Her fremgår det , at turbokylling udfases fra fast sortiment startende i 2025 - den del har Pernille Skipper ret i.

Udfordringen er, at den udfasning ikke står til at være færdiggjort i 2025 - og at der faktisk endnu ikke er nogen bagkant på, hvornår en endelig udfasning er sket.

Anima, som gang på gang har ført kampagne mod Coop – og andre dagligvarekæder – for at sælge turbokylling, som er racen Ross 308 – revser Pernille Skipper.

»Jeg synes, det er både skruppelløst og pinligt, at Pernille Skipper så åbenlyst vildleder Coops kunder,« udtaler Mathias Madsen, kampagneleder i Anima i en skriftlig udtalelse til B.T.

B.T. har forsøgt at få et interview med Pernille Skipper for at spørge ind til facebook-udvekslingen, og hvad hun mener om Animas beskyldning om, at hun vildleder sine følgere.

Meldingen er dog, at hun har for travlt til at tale med B.T.

I stedet får vi Coops ansvarlighedschef, Thomas Roland, i røret, som i første omgang uddyber, at det er 'et helt fint svar', Skipper har givet på Facebook.

»I forhold til kyllingerne, så har meldingen fra os hele tiden været, at vi vil udfase hurtigvoksende kylling fra fast sortiment i fersk fjerkræ i løbet af 2025,« slår han fast.

Fersk fjerkræ dækker dog eksempelvis ikke over fjerkræ i færdigretter eller på frost, og derfor vil der fortsat være turbokylling at finde i Coops butikker efter 2025.

Du siger, at Pernille Skippers svar er fint, men siger også selv, at turbokyllingen ikke er udfaset næste år - kun delvist som i andre danske supermarkeder. Hvordan hænger det sammen?



»I kommunikation på facebookgrupper er det ikke sikkert, at alle nuancer er med, hverken i spørgsmål eller svar. Det lægger mediet sjældent op til. Derfor vil jeg anbefale kunder – og Anima – at se enten på vores hjemmeside, læse pressemeddelelser eller se, hvad vi skriver i butikkerne eller tilbudsaviserne,« svarer Thomas Roland i en mail efter interviewet med B.T. Han fortsætter:

»Vores foreningsformand skal ikke i alle detaljer kunne redegøre for Coops sortimentsbeslutninger på Facebook. Det er heller ikke hende, der har hverken ansvaret for sortimentet eller salget, så jeg synes, det er søgt at tale om vildledning eller misvisende svar på den baggrund.«

Hvor længe der så rent faktisk findes turbokyllinger i Coop er ikke afgjort. Thomas Roland forklarer B.T., at der endnu ikke sættes dato på, hvornår resten af turbokyllingerne – altså dem i frysedisken og færdigretterne – bliver udfaset.

»Vi virker nok mere konservative end konkurrenterne, men vi vil simpelthen ikke love noget, vi ikke kan holde.«

Desuden påpeger Thomas Roland, at de bruger danske kyllinger, samt at deres alternativ i Coop har to af myndighedernes dyrevelfærdsstjerner, for i Rolands optik er der ikke stor forskel på turbokylling og de næste i rækken.

»Det, som staten honorerer med en dyrevelfærdsstjerne og som kaldes en langsomtvoksende kylling, er jo stadig en, der lever sit liv med 40.000 andre kyllinger i en stald uden vinduer,« siger han.

